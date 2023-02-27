Haberler Galatasaray Yıldızlar için sıraya girdiler

Yıldızlar için sıraya girdiler

Galatasaray'ın özellikle 5 yıldızına Avrupa'dan büyük bir ilgi var. Sezon başında Sevilla'nın almayı başaramadığı Victor Nelsson için Juventus, İnter ve Aston Villa gibi kulüplerin devrede olduğu öğrenildi. Bu sezon büyük bir patlama yapan Sacha Boey ile Crystal Palace, Lyon ve Udinese gibi kulüpler ilgileniyor. Milan, Lucas Torreira için bastırıyor. Atletico Madrid başta birçok takım Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... Galatasaray'da sezon sonunda oyuncu satışından 50 milyon Euro gelir bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Yıldızlar için sıraya girdiler
Galatasaray'ın özellikle 5 yıldızına Avrupa'dan büyük bir ilgi var. Sezon başında Sevilla'nın almayı başaramadığı Victor Nelsson için Juventus, İnter ve Aston Villa gibi kulüplerin devrede olduğu öğrenildi. Bu sezon büyük bir patlama yapan Sacha Boey ile Crystal Palace, Lyon ve Udinese gibi kulüpler ilgileniyor. Milan, Lucas Torreira için bastırıyor. Atletico Madrid başta birçok takım Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... Galatasaray'da sezon sonunda oyuncu satışından 50 milyon Euro gelir bekleniyor.
DİĞER
"Bu o tatlı kız mı?" Garip filminin Fatoş'u geçen 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
Asrın felaketi sonrası birçok ünlü ev değiştirme yarışına girdi!
Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...
Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan orta sahaya İtalyan yıldız!
Zaniolo siftah yaptı G.Saray kazandı!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (27 Şubat su kesintisi)
27 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakeme ağır eleştiri: "Bunlar sistemin adamı!" Hakeme ağır eleştiri: "Bunlar sistemin adamı!" 07:40
"Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" 01:20
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! 01:15
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:06
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! 01:03
"Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" 01:02
Daha Eski
Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı 01:02
Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou kararı! Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou kararı! 01:02
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Hakem son 15 dakika..." Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Hakem son 15 dakika..." 01:02
Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması! Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması! 01:02
Dolmabahçe'de sessiz gece! Dolmabahçe'de sessiz gece! 01:02
Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon 01:02