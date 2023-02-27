Yıldızlar için sıraya girdiler

Galatasaray'ın özellikle 5 yıldızına Avrupa'dan büyük bir ilgi var. Sezon başında Sevilla'nın almayı başaramadığı Victor Nelsson için Juventus, İnter ve Aston Villa gibi kulüplerin devrede olduğu öğrenildi. Bu sezon büyük bir patlama yapan Sacha Boey ile Crystal Palace, Lyon ve Udinese gibi kulüpler ilgileniyor. Milan, Lucas Torreira için bastırıyor. Atletico Madrid başta birçok takım Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... Galatasaray'da sezon sonunda oyuncu satışından 50 milyon Euro gelir bekleniyor.
Galatasaray'ın özellikle 5 yıldızına Avrupa'dan büyük bir ilgi var. Sezon başında Sevilla'nın almayı başaramadığı Victor Nelsson için Juventus, İnter ve Aston Villa gibi kulüplerin devrede olduğu öğrenildi. Bu sezon büyük bir patlama yapan Sacha Boey ile Crystal Palace, Lyon ve Udinese gibi kulüpler ilgileniyor. Milan, Lucas Torreira için bastırıyor. Atletico Madrid başta birçok takım Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... Galatasaray'da sezon sonunda oyuncu satışından 50 milyon Euro gelir bekleniyor.