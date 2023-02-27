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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Real Madrid engeli

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, sezon başında sürpriz transferler yaparak şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Kış transfer dönemine puan farkıyla lider giren Cimbom devre arasında da yıldız transferler yapıp kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Son olarak bir dünya yıldızını da almak isteyen Aslan'a Real Madrid engeli takıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 14:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Real Madrid engeli

Sezon başında Mertens, Icardi, Mata, Torreira, Oliveira ve Rashica gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, devre arasında da Zaniolo'yu transfer etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Real Madrid engeli

Durmaya niyeti olmayan Aslan, bir dünya yıldızını daha kadroya katmak için düğmeye basmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Real Madrid engeli

Bu isim Chelsea'de teknik direktör Graham Potter tarafından gözden çıkarılan Cristian Pulisic'ti...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Real Madrid engeli

Ancak sarı kırmızılılara Real Madrid'den kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Real Madrid engeli

SEZON SONU İSPANYA YOLCUSU

Takvim'in haberine göre; Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Pulisic için Galatasaray devredeydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Real Madrid engeli

Sezon sonunda Asensio ve Hazard ile yolları ayırmayı planlayan Real Madrid'in ABD'li yıldızı gündemine aldığı belirtildi.

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