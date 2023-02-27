Kızı aldık sıra Icardi'de

Galatasaraylılar için varsa yoksa Mauro İcardi... Arjantinli yıldızın bonservisinin alınmasını dört gözle bekleyen sarı-kırmızılılar bunu her fırsatta belli etmeyi de ihmal etmiyor. Son olarak Alanya'dan bir taraftar düğün arabasının arkasına, "Kızı aldık, sıra İcardi'de diye yazdı. Gelin arabası dün Alanya'da oynanan maç öncesi, sarı-kırmızılılardan büyük ilgi gördü.
Galatasaraylılariçin varsa yoksa Mauro İcardi... Arjantinli yıldızın bonservisinin alınmasını dört gözle bekleyen sarı-kırmızılılar bunu her fırsatta belli etmeyi de ihmal etmiyor. Son olarak Alanya'dan bir taraftar düğün arabasının arkasına, "Kızı aldık, sıra İcardi'de diye yazdı. Gelin arabası dün Alanya'da oynanan maç öncesi, sarı-kırmızılılardan büyük ilgi gördü.