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Galatasaray’a müthiş gelir

Galatasaray yönetiminin, Florya Tesisleri'nin tamamına sahip olmak için gerçekleştirdiği girişimler olumlu sonuçlandı. Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük arazi için anlaşma sağlandı. Sarı- kırmızılı kulüp, bu 40 dönüm araziyi satın almak için gerekli olan 1 milyar TL'lik fonu da oluşturdu. Kısa süre içerisinde imzaların atılması ve Florya'nın tapusunun Galatasaray'a geçmesi bekleniyor. Galatasaray, hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray’a müthiş gelir
Galatasaray yönetiminin, Florya Tesisleri'nin tamamına sahip olmak için gerçekleştirdiği girişimler olumlu sonuçlandı. Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük arazi için anlaşma sağlandı. Sarı- kırmızılı kulüp, bu 40 dönüm araziyi satın almak için gerekli olan 1 milyar TL'lik fonu da oluşturdu. Kısa süre içerisinde imzaların atılması ve Florya'nın tapusunun Galatasaray'a geçmesi bekleniyor. Galatasaray, hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.
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