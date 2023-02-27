Galatasaray’a müthiş gelir

Galatasaray yönetiminin, Florya Tesisleri'nin tamamına sahip olmak için gerçekleştirdiği girişimler olumlu sonuçlandı. Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük arazi için anlaşma sağlandı. Sarı- kırmızılı kulüp, bu 40 dönüm araziyi satın almak için gerekli olan 1 milyar TL'lik fonu da oluşturdu. Kısa süre içerisinde imzaların atılması ve Florya'nın tapusunun Galatasaray'a geçmesi bekleniyor. Galatasaray, hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.
Galatasarayyönetiminin, Florya Tesisleri'nin tamamına sahip olmak için gerçekleştirdiği girişimler olumlu sonuçlandı. Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük arazi için anlaşma sağlandı. Sarı- kırmızılı kulüp, bu 40 dönüm araziyi satın almak için gerekli olan 1 milyar TL'lik fonu da oluşturdu. Kısa süre içerisinde imzaların atılması ve Florya'nın tapusunun Galatasaray'a geçmesi bekleniyor. Galatasaray, hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.