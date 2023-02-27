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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Paris Saint-Germain forması giyen Renato Sanches'i almıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un Portekizli yıldızı veto ettiği ortaya çıktı. İşte sebebi... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 10:22
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine birçok isim geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Bu oyunculardan biri de Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'ti...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Renato Sanches'in adının Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Ancak sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk tarafından kabul edilmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev alan Sanches, 2 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

RENATO SANCHES KİMDİR?

18 Ağustos 1997 tarihinde Lizbon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Benfica altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Sırasıyla Bayern Münih, Swansea ve Lille formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Sezon başında Lille'den 15 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

1.76 cm boyundaki Portekizli futbolcu, orta sahanın merkezinde oynuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

25 yaşındaki genç yıldız, 32 kez formasını terlettiği Portekiz Milli Takımı'yla 3 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Renato Sanches'in PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

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