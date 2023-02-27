GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk veto etti! Renato Sanches defteri kapandı

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine birçok isim geliyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine birçok isim geliyor.
Bu oyunculardan biri de Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'ti...
Renato Sanches'in adının Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı.
Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi.
Ancak sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk tarafından kabul edilmedi.
Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev alan Sanches, 2 gole imzasını attı.
RENATO SANCHES KİMDİR?
18 Ağustos 1997 tarihinde Lizbon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Benfica altyapısında başladı.
Sırasıyla Bayern Münih, Swansea ve Lille formaları giydi.
Sezon başında Lille'den 15 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
1.76 cm boyundaki Portekizli futbolcu, orta sahanın merkezinde oynuyor.
25 yaşındaki genç yıldız, 32 kez formasını terlettiği Portekiz Milli Takımı'yla 3 gole imzasını attı.
Renato Sanches'in PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro...