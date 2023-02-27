GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:

"ROMALILARI ENDİŞELENDİREN GOL"

"Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü.