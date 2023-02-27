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GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı. Alanyaspor maçında 80. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine oyuna dahil olan İtalyan yıldız, 90+4. dakikada kaleciyi de çalımlayarak şık bir gole imza attı. Performansı İtalyanlar tarafından yakından takip edilen Zaniolo, Çizme basınına damga vurdu. İşte o manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 11:43
GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Galatasaray'ın büyük yankı uyandıran transferi Nicolo Zaniolo, yeni takımındaki ilk maçına çıktı.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Sarı-kırmızılıların Roma'dan 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında 80. dakikada oyuna girdi.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Berkan Kutlu'nun yerine oyuna dahil olan Zaniolo, 90+4. dakikada sahneye çıktı ve ilk maçında ilk golünü attı.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Kerem Aktürkoğlu'nun bütün savunmayı oyundan düşüren ara pasına hareketlenen Nicolo Zaniolo kaleciden çok şık bir dokunuşla sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:

"ROMALILARI ENDİŞELENDİREN GOL"
"Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Galatasaray depremin şokunun ardından liglerin yeniden başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

İkinci yarının 35. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak skoru 4-2'ye getirdi.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

TUTTOSPORT: ZANIOLO GÜZEL BİR GOL ATTI
"Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Galatasaray, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Eski Romalı Zaniolo ilk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı. Zaniolo, rakip kaleciyi geçerek güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

FORZA ROMA: TÜRKİYE'DEKİ İLK GOLÜ
"Eski Romalı Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan maçın 80. dakikasında sahaya girdi. Zaniolo Türkiye'deki ilk golünü attı.

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2'ye getirdi."

GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

"Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi."

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