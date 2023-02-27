GALATASARAY HABERİ: İtalya'da gündem Zaniolo! "Romalıları endişelendiren gol"

Galatasaray'ın büyük yankı uyandıran transferi Nicolo Zaniolo, yeni takımındaki ilk maçına çıktı.
Galatasaray'ın büyük yankı uyandıran transferi Nicolo Zaniolo, yeni takımındaki ilk maçına çıktı.
Sarı-kırmızılıların Roma'dan 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında 80. dakikada oyuna girdi.
Berkan Kutlu'nun yerine oyuna dahil olan Zaniolo, 90+4. dakikada sahneye çıktı ve ilk maçında ilk golünü attı.
Kerem Aktürkoğlu'nun bütün savunmayı oyundan düşüren ara pasına hareketlenen Nicolo Zaniolo kaleciden çok şık bir dokunuşla sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi.
Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor.
Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti.
Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:
"ROMALILARI ENDİŞELENDİREN GOL"
"Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü.
Galatasaray depremin şokunun ardından liglerin yeniden başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.
İkinci yarının 35. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak skoru 4-2'ye getirdi.
TUTTOSPORT: ZANIOLO GÜZEL BİR GOL ATTI
"Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti.
Galatasaray, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.
Eski Romalı Zaniolo ilk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı. Zaniolo, rakip kaleciyi geçerek güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı.
FORZA ROMA: TÜRKİYE'DEKİ İLK GOLÜ
"Eski Romalı Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan maçın 80. dakikasında sahaya girdi. Zaniolo Türkiye'deki ilk golünü attı.
Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2'ye getirdi."
"Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi."