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Biz beraberiz

Tüm geliri afet bölgesine bağışlanan karşılamada her takımdan taraftar tribünşerdeki yerini aldı. Gollerin ardından "Türkiye" tezahüratları yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Biz beraberiz

Corendon Alanyaspor ve Galatasaray depremzedeler yararına dün Kırbıyık Holding Stadı'nda karşı karşıya geldi. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tıklım tıklım dolan ve Türk bayrakları ile donatılan stada, 'Sizi Asla Unutmayacağız, unutturmayacağız' ve 'Hepimiz Biriz' yazılı pankart açıldı. Depremin etkilediği 11 ilin ismi, Türk bayrağı etrafına yazıldı. Antalya'ya getirilen depremzede vatandaşların da tribünlerden takip ettiği maçta, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüplerin taraftarları da yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Rashica, Barış, Berkan ve Zaniolo'nun golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Güney ekibinin gollerini ise Cavaleiro ve Eduardo kaydetti. Gollerin ardından Alanya'da takım ismi yerine "Türkiye tezahüratları yapıldı.

BİRLİKTE SARACAĞIZ

Her iki takım oyuncuları depremzede çocuklarla birlikte, "Türk Milleti Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Alanyaspor formalarında ise yine depremde etkilenen 11 ilin ismi yer aldı. Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirler depremzedelere bağışlandı.

OYUNCAK GETİRDİLER

Geliri depremzedelere bağışlanacak müsabakayı 10 bini aşkın kişi tribünden takip etti. İki takım taraftarı, tribünde karışık şekilde oturarak maçı izledi. Takımları yerine "Türkiye" tezahüratında bulunan taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere stat girişinde oluşturulan alana bıraktı.

BURADAYIZ

Dakikalar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "Burada" şeklinde tezahürat yaptı.

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