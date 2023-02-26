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Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynayacağı hazırlık maçında ilk 11'i belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp girmişti. Sarı-kırmızılılar, kampın son gününde Alanyaspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Galatasaray ve Alanyaspor'un ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 17:13 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 17:18
Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynayacağı hazırlık maçında ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp girmişti. Sarı-kırmızılılar, kampın son gününde Alanyaspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Takımın yeni yıldızlarından Nicolo Zaniolo, yedek kulübesinde olacak.

Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yunus, Yusuf, Icardi.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia

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