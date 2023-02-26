Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi! Sorun yaşanmayacak

Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi... Sarı-kırmızılar, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlama adına hassas davranırken, bunun en önemli ayağı olarak kabul edilen, oyunculara herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge konusunda şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadı.