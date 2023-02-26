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Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi! Sorun yaşanmayacak

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, transferde herhangi bir sorun yaşanmaması için işi sıkı tutuyor. Sarı-kırmızıların 28 Şubat'a kadar borçsuzluk kağıdı alması gerektiği ifade edilirken bu konuda bir engelle karşılaşılmayacağı bildirildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 15:29
Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi! Sorun yaşanmayacak

Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi... Sarı-kırmızılar, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlama adına hassas davranırken, bunun en önemli ayağı olarak kabul edilen, oyunculara herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge konusunda şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadı.

Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi! Sorun yaşanmayacak

Milliyet'te yer alan habere göre 28 Şubat'a kadar borçsuzluk kağıdını alması gereken kulüp, bu noktada işi sıkı tutuyor.

Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi! Sorun yaşanmayacak

Önümüzdeki yıl Avrupa'da başarıyı hedefleyen ve bu yönde transfer hamleleri yapan sarı-kırmızılılar, herhangi bir problem yaşamama adına bugünden tedbirlerini alıyor.

Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi! Sorun yaşanmayacak

Bu bağlamda finansal açıdan Fair-Play kurallarına uymak için elinden geleni ortaya koyan Cimbom, mart ayının sonunda da UEFA Kulüp Lisansı için de başvurusunu gerçekleştirecek.

Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi! Sorun yaşanmayacak

Sarı-kırmızılı idareciler, personelden alınacak borçsuzluk belgesiyle ilgili bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi.

Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi! Sorun yaşanmayacak

Bu konuda çok dikkatli hareket ettiklerini belirten yetkililer, gerekli tüm imzaların tamamlanacağını ifade etti.

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