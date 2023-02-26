GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Dursun Özbek yönetiminde bu sezon bambaşka bir transfer politikası izleyen ve Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı 3 oyuncunun gelecek sezon Milan'da forma giyebileceğini duyurdu. İşte ayrıntılar...