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GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Son dakika Galatasaray haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve şampiyonluk için iddialı ekiplerden olan sarı-kırmızılıların 3 yıldızı için İtalyan devi Milan devrede. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 11:40
GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Dursun Özbek yönetiminde bu sezon bambaşka bir transfer politikası izleyen ve Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı 3 oyuncunun gelecek sezon Milan'da forma giyebileceğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

YILDIZLAR KADROYA DAHİL EDİLDİ

Galatasaray'da kurmaylar sezon başında üst üste yıldız isimlerle anlaşma sağladı. Paris Saint Germain'den Mauro Icardi kiralık olarak takıma dahil edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Arsenal'dan Lucas Torreira, 6 milyon euro karşılığında kadroya katıldı. Manchester United'dan ayrılan Juan Mata'nın yanı sıra Napoli'ye veda eden Dries Mertens bedelsiz olarak sözleşmeye imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Süper Lig devi, sol bek pozisyonu için Olympique Lyon'dan Leo Dubois ile anlaşma sağladı. Orta saha kurgusuna dahil edilen bir diğer isim Porto'dan Sergio Oliveira oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Haris Seferovic'i de kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

ZANIOLO İMZAYI ATTI

Galatasaray'da yıldız transfer politikası devre arası transfer döneminde de devam etti. Roma'da sıkıntılı bir süreç yaşayan Nicolo Zaniolo ile anlaşma sağlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Serie A devine 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Nicolo Zaniolo'nun bir sonraki satışından Roma'ya yüzde 20 pay verileceği açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

GALATASARAY'IN YILDIZLARINA MİLAN KANCASI

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A devi Milan, Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi ve Lucas Torreira için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberde "Milan, Galatasaray'ın üç oyuncusunu istiyor" başlığı kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

İtalyan basınında yer alan haberde; Milan'ın Nicolo Zaniolo ile yakından ilgilendiğinden bahsedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Serie A devinin Mauro Icardi hakkında da büyük bir çalışmada olduğu belirtildi. Milano temsilcisinin gündemindeki bir diğer oyuncunun Lucas Torreira olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

GÖZLER PIOLI'NIN KARARINDA

Milan'da Lucas Torreira transferinde son onayı Stefano Pioli'nin vereceği belirtildi. Adana Demirspor'un da transfer gündemine gelen Bakayoko'nun kesin olarak takımdan ayrılacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Bakayoko'nun ayrılmasının ardından Lucas Torreira'nın Milan'ın ilk hedefi olacağı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Arsenal'dan ayrıldıktan sonra piyasa değeri düşen Lucas Torreira'nın şu anda piyasa değerinin 15 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Milan'ın ise oyuncuyu transfer etmek için 12-13 milyon euro civarında bir teklif sunmayı planladığı kaydedildi. Galatasaray ile Milan arasındaki transfer görüşmelerinin olumlu geçtiği vurgulandı.

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