GALATASARAY HABERLERİ - Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında!

Dursun Özbek yönetiminde bu sezon bambaşka bir transfer politikası izleyen ve Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı 3 oyuncunun gelecek sezon Milan'da forma giyebileceğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
YILDIZLAR KADROYA DAHİL EDİLDİ
Galatasaray'da kurmaylar sezon başında üst üste yıldız isimlerle anlaşma sağladı. Paris Saint Germain'den Mauro Icardi kiralık olarak takıma dahil edildi.
Arsenal'dan Lucas Torreira, 6 milyon euro karşılığında kadroya katıldı. Manchester United'dan ayrılan Juan Mata'nın yanı sıra Napoli'ye veda eden Dries Mertens bedelsiz olarak sözleşmeye imza attı.