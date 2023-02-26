Depremzedeler için oynayacaklar

Galatasaray bugün Antalya kampına nokta koyuyor. Süper Lig'de lider olan sarı-kırmızılı takım, bu hafta Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Ancak deprem felaketini yaşayan Gaziantep'in ligden çekilmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar bu haftayı maç yapmadan geçecek ve hanesine 3 puan yazdıracak. Bu nedenle Antalya'nın yolunu tutan Aslan burada Gençlerbirliği ve Pendik ile bir hazırlık maçı yaptı.

Galatasaray bu akşam Alanyaspor ile depremzedeler yararına bir maç daha yapacak. Biletleri 100, 200 ve 500 TL'den satışa sunulan karşılaşma Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve TV8'den yayınlanacak. Maçın bilet, yayın reklam ve saha kenarı reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımız için AFAD'a bağışlanacak. Sarı-kırmızılı ekip maçın ardından Antalya'dan ayrılacak.