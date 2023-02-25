Yardıma devam

Kahramanmaraş merkezli depremden 10 ilimiz ciddi şekilde zarar görmüştü. İlk andan itibaren koordinasyonu yüksek tutup yardımları depremzedelere ulaştıran Galatasaray Kulübü arkasını da getirecek. Sarıkırmızılı kulüp, bölgeye 1000 konteyner yardımı yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, kalıcı konut projesine de gireceklerini kaydetti. Özbek "Yaralarımızı beraber saracağız. Bölgeye 250 kalıcı konut yapacağız. Hep beraber bu bölgeyi yeniden ayağa kaldıracağız. Birlikteliğimiz dünyaya örnek oluyor" ifadelerini kullandı.

Aslan, Antalya kampında şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Pendik'i 3-1 yendi.