Haberler Galatasaray Yardıma devam

Yardıma devam

Depremin ilk gününden bu yana yardımlarını sürdüren Galatasaray devamını da getirecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Yardıma devam

Kahramanmaraş merkezli depremden 10 ilimiz ciddi şekilde zarar görmüştü. İlk andan itibaren koordinasyonu yüksek tutup yardımları depremzedelere ulaştıran Galatasaray Kulübü arkasını da getirecek. Sarıkırmızılı kulüp, bölgeye 1000 konteyner yardımı yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, kalıcı konut projesine de gireceklerini kaydetti. Özbek "Yaralarımızı beraber saracağız. Bölgeye 250 kalıcı konut yapacağız. Hep beraber bu bölgeyi yeniden ayağa kaldıracağız. Birlikteliğimiz dünyaya örnek oluyor" ifadelerini kullandı.

Aslan, Antalya kampında şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Pendik'i 3-1 yendi.

DİĞER
Türkiye Letonya basketbol maçı canlı izle şifresiz! FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Letonya maçı canlı yayın izle
Konya'da iki fay arasında devasa obruk! Çapı 37, derinliği 12 metre! Depremlerle ilgisi var mı?
Takibe devam! Jesus'un Konyaspor maçı 11'i...
G.Saray'ın transferde B Planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a İsviçreli cevher! Kapıyı 10 milyon €'dan açtılar
G.Saray'ın transferde B Planı!
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
25 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş, Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı 22 Şubat
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:30
Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! 01:29
12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 01:29
İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... 01:29
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! 01:29
Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım 01:29
Daha Eski
İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! 01:29
Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! 01:29
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım 01:29
Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? 01:29
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 01:29
Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber 01:29