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TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Inaki Pena ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç file bekçisi sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 15:05
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarına da şimdiden başlandı.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, ara transferde Adekugbe, Zaniolo ve Kaan Ayhan takviyeleri yaptı.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom'da tüm mevkiler için detaylı bir operasyon yürütülüyor.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

INAKI PENA GÜNDEMDE!
Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı nedeniyle transfer kararı alan Aslan, Inaki Pena'yı gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

MÜJDELİ HABER!
Bir süredir Inaki Pena ile ilgilenen sarı-kırmızılılara transferde müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona ile sözleşmesinin son senesinde olan Pena, henüz kulübüyle görüşmelerinde anlaşmaya varamadı.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Söz konusu haberde; Inaki Pena'nın düzenli forma giymek istemesi nedeniyle sözleşme görüşmeleri yavaşladı.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Barcelona'da düzenli oynamasının zor olduğunu düşünen genç file bekçisi, kontratını uzatmaya yanaşmıyor.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Katalan kulübünün Pena'yı ikna edememesi durumunda sezon sonunda serbest oyuncu konumuna düşecek.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Son durumu yakından takip eden Galatasaray, 23 yaşındaki eldiveni bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Inaki Pena bu sezon Barcelona'da 3 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda kalesinde 5 gol gördü.

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