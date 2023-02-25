TRANSFER HABERİ: Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarına da şimdiden başlandı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarına da şimdiden başlandı.
Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, ara transferde Adekugbe, Zaniolo ve Kaan Ayhan takviyeleri yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom'da tüm mevkiler için detaylı bir operasyon yürütülüyor.
Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı.
INAKI PENA GÜNDEMDE!
Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı nedeniyle transfer kararı alan Aslan, Inaki Pena'yı gündeme aldı.
MÜJDELİ HABER!
Bir süredir Inaki Pena ile ilgilenen sarı-kırmızılılara transferde müjdeli haber geldi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona ile sözleşmesinin son senesinde olan Pena, henüz kulübüyle görüşmelerinde anlaşmaya varamadı.
Söz konusu haberde; Inaki Pena'nın düzenli forma giymek istemesi nedeniyle sözleşme görüşmeleri yavaşladı.
Barcelona'da düzenli oynamasının zor olduğunu düşünen genç file bekçisi, kontratını uzatmaya yanaşmıyor.
Katalan kulübünün Pena'yı ikna edememesi durumunda sezon sonunda serbest oyuncu konumuna düşecek.
Son durumu yakından takip eden Galatasaray, 23 yaşındaki eldiveni bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı düşünüyor.
Inaki Pena bu sezon Barcelona'da 3 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda kalesinde 5 gol gördü.
İspanyol kaleci, ülkesinin alt yaş milli takımlarında 29 karşılaşmada sahaya çıktı.