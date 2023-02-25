Tam gaz devam

Sarı-kırmızılılar, deprem felaketi sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk antrenmanların dozunu artırırken, hazırlık karşılaşmalarıyla da öğrencilerini fit tutmaya çalışıyor. Genç çalıştırıcı, oyuncularının performansından bir hayli memnun. Gaziantep Futbol Kulübü çekildiği için Galatasaray lige Kasımpaşa maçıyla dönecek.

MUSLERA İDMANDA

Ligde Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Fernando Muslera saha çalışmalarına da yavaş yavaş başladı. Ayağındaki problem nedeniyle oturarak çalışan Uruguaylı eldiven için gün havuzda başladı. Güçlenme idmanının ardından sahaya inen tecrübeli eldiven burada çabukluk ve konsantrasyon antrenmanları gerçekleştirdi. Muslera'nın ligde 1 maç kaçırması bekleniyor. Erken döneceği için kaleci transferi rafa kalkmıştı.

MERTENS MÜJDESİ

Aslan'ın hücumdaki büyük silahı Dries Mertens geçen hafta Florya'da yapılan antrenmanda sakatlık yaşamıştı. Belinden problem yaşayan Belçikalı yıldız, Antalya kampını tedavi ile geçirdi. Ancak sağlık heyetinden öğrenilen bilgiye göre 35 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ciddi değil. Mertens, Galatasaray'ın Süper Lig'e dönüş maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasında sahadaki yerin alabilecek durumda.