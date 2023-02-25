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Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği dünya yıldızı Nicolo Zaniolo, sakatlık nedeniyle ilk iki hazırlık maçında forma giyememişti. Teknik direktör Okan Buruk, İtalyan yıldıza o maçta süre vermeyi planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:23
Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Spor Toto Süper Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminde ses getiren bir takviye yaptı.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi nedeniyle liglere verilen arada oynadığı iki hazırlık maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

ALANYASPOR MAÇINDA SAHADA

Zaniolo pazar günü Alanyaspor mücadelesinde şans bulacak.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Sarı-kırmızılı taraftarlar da yeni transferlerini ilk defa izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

23 yaşındaki oyuncu, 5 sezonda ödenmek üzere 15 milyon euro karşılığı Cimbom'a katılmıştı.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Nicolo Zaniolo, bu sezon Roma formasıyla 17 maça çıktı.

Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

İtalyan yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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