Galatasaraylıları sevindiren Zaniolo gelişmesi! O maçta sahada

Spor Toto Süper Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminde ses getiren bir takviye yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminde ses getiren bir takviye yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.
Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi nedeniyle liglere verilen arada oynadığı iki hazırlık maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
ALANYASPOR MAÇINDA SAHADA
Zaniolo pazar günü Alanyaspor mücadelesinde şans bulacak.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da yeni transferlerini ilk defa izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.
23 yaşındaki oyuncu, 5 sezonda ödenmek üzere 15 milyon euro karşılığı Cimbom'a katılmıştı.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Roma formasıyla 17 maça çıktı.
İtalyan yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.