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Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları için kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, gündemin ilk sırasına Mauro Icardi'yi aldı. Sarı-kırmızılılarda küllerinden doğan Arjantinli golcünün bonservisi için tüm şartlar zorlanacak. Öte yandan sezon sonunda flaş bir ayrılık da yaşanacak. Galatasaray'a veda edecek olan yıldız isim, futbolu bırakma kararı aldı. Bu vedaya hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetim, transfer listesindeki isimlerle girişimlerini hızlandırdı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:36 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:52
Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Galatasaray, önümüzdeki yıl için planlarına erken başladı. Ligde şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan ve fikstür olarak da yine eli güçlü gözüken sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı.


Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Her şey Avrupa'da başarı için planlanırken, sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme takvimin erken olması nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemiyor.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un, özellikle golcü konusundaki belirsizliğin giderilmesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

MAURO ICARDI KONUSU ZAMAN ALACAK
Galatasaray'da sezon başında Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması sürecinin zaman alacağı düşünülüyor.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Süper Lig devinin sezon sonunda bedel ödemeden kiraladığı Arjantinli santrfor için Paris Saint Germain'le görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Paris Saint Germain'de mutsuz bir dönem geçiren Mauro Icardi, Galatasaray'da adeta küllerinden doğdu.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

30 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta oynadı. Bafetimbi Gomis bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Yıldız futbolcu takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 17 milyon 500 bin euro. Vecindario altyapısında yetişen Arjantinli daha sonra Barcelona altyapısı ve Sampdoria'da forma giydi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Mauro Icardi ardından Inter ve Paris Saint Germain'de oynadı. Arjantinli hücumcu için şu ana kadar toplam 63 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

GOMIS FUTBOLU BIRAKACAK
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Mauro Icardi konusundaki belirsizlik devam ederken Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Bafetimbi Gomis'in güncel piyasa değeri 900 bin euro. Saint-Étienne altyapısında futbola başlayan Fransız forvet daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Galatasaray'da oluşan bu tablo transferde erken hamle yapılmasına neden oldu.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Olimpik Lyon ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Moussa Dembele için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, yüksek bir imza parası istemesi nedeniyle işi beklemeye almıştı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

Süper Lig devinin özellikle golcü transferi için çalışmalarına hız vereceği ve bu konudaki endişeleri ortadan kaldıracağı belirtildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız isim futbolu bırakıyor

26 yaşındaki Fransız santrfor bu sezon Olimpik Lyon'da 20 maçta forma şansı buldu. Moussa Dembele bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

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