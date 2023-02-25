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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları için kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, gündemin ilk sırasına Mauro Icardi'yi aldı. Sarı-kırmızılılarda küllerinden doğan Arjantinli golcünün bonservisi için tüm şartlar zorlanacak. Öte yandan Galatasaray'da Gomis'in futbolu bırakacağı iddia edilmişti. Fransız oyuncu iddialara yanıt verdi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 13:12
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Galatasaray, önümüzdeki yıl için planlarına erken başladı. Ligde şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan ve fikstür olarak da yine eli güçlü gözüken sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı.


Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Her şey Avrupa'da başarı için planlanırken, sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme takvimin erken olması nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemiyor.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Teknik Direktör Okan Buruk'un, özellikle golcü konusundaki belirsizliğin giderilmesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

30 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta oynadı. Bafetimbi Gomis bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Yıldız futbolcu takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 17 milyon 500 bin euro. Vecindario altyapısında yetişen Arjantinli daha sonra Barcelona altyapısı ve Sampdoria'da forma giydi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Mauro Icardi ardından Inter ve Paris Saint Germain'de oynadı. Arjantinli hücumcu için şu ana kadar toplam 63 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

GOMIS FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Galatasaray'da Mauro Icardi konusundaki belirsizlik devam ederken Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldiği öne sürüldü.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

GOMIS YALANLADI!

Ancak Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağı yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

İŞTE GOMIS'IN O PAYLAŞIMI:

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

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