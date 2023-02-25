Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddiasına yanıt! "Futbolu bıraktığım..."

Galatasaray, önümüzdeki yıl için planlarına erken başladı. Ligde şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan ve fikstür olarak da yine eli güçlü gözüken sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı.
Galatasaray, önümüzdeki yıl için planlarına erken başladı. Ligde şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan ve fikstür olarak da yine eli güçlü gözüken sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı.
Her şey Avrupa'da başarı için planlanırken, sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme takvimin erken olması nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, özellikle golcü konusundaki belirsizliğin giderilmesini istediği öğrenildi.
MAURO ICARDI KONUSU ZAMAN ALACAK
Galatasaray'da sezon başında Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması sürecinin zaman alacağı düşünülüyor.
Süper Lig devinin sezon sonunda bedel ödemeden kiraladığı Arjantinli santrfor için Paris Saint Germain'le görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Paris Saint Germain'de mutsuz bir dönem geçiren Mauro Icardi, Galatasaray'da adeta küllerinden doğdu.
30 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta oynadı. Bafetimbi Gomis bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı.
Yıldız futbolcu takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.
Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 17 milyon 500 bin euro. Vecindario altyapısında yetişen Arjantinli daha sonra Barcelona altyapısı ve Sampdoria'da forma giydi.
Mauro Icardi ardından Inter ve Paris Saint Germain'de oynadı. Arjantinli hücumcu için şu ana kadar toplam 63 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
GOMIS FUTBOLU BIRAKACAK MI?
Galatasaray'da Mauro Icardi konusundaki belirsizlik devam ederken Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldiği öne sürüldü.
37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi.
GOMIS YALANLADI!
Ancak Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağı yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.
İŞTE GOMIS'IN O PAYLAŞIMI:
Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.
Bafetimbi Gomis'in güncel piyasa değeri 900 bin euro. Saint-Étienne altyapısında futbola başlayan Fransız forvet daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi.