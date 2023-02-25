Alanya maçına oyuncaklarla

Galatasaray hazırlık döneminde 3. maçını Alanyaspor'a karşı oynayacak. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Pendikspor'u 3-1 mağlup e den sarı-kırmızılılar yarın Akdeniz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde oluşturulacak güvenlik noktalarında toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara götürülecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geliri depremzedelere bırakılacak maç için taraftarlara seslenerek tribünleri doldurmalarını istedi.