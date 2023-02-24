TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Galatasaray'da transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu oldu.
Galatasaray'da transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılılarda sezon sonu birçok futbolcunun sözleşmeleri sona eriyor.
Yönetimle istişarelerde bulunan teknik direktör Okan Buruk, kalacak-gidecek oyuncuları netleştirmeye başladı.
Ara transfer döneminde kiralanan Kaan Ayhan'ın 2.3 milyon euro, Sam Adekugbe'nin ise 1 milyon euro satın alma opsiyonları bulunuyor.
Dries Mertens ve Juan Mata ise sezon başında 1+1 yıllık kontrat imzalamışlardı. Şimdiye kadar 19 maça ilk 11'de çıkan Mertens, 9 maçta daha as kadroda sahaya çıkarsa kontratı otomatik uzayacak.
Mata'nın opsiyonunun devreye girmesi ise zor görünüyor. İspanyol oyuncunun opsiyonun devreye girmesi için kalan tüm resmi maçlara ilk 11'de başlaması gerekiyor.
9 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Yeni Şafak'ın haberine göre; Galatasaray'da 4'ü kiralık olmak üzere 9 oyuncunun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
Kontratları sona erecek olan 3 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.
Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan 3 isme veda edilecek.
49 yaşındaki çalıştıcı, takımda tutulmasını istediği oyuncuların da adını yönetime verdi.
Galatasaraylı kurmaylar, bu oyuncular ve asıl kulüpleriyle görüşmelerine şimdiden başlayacak.
İşte dev operasyonun detayları...
ICARDI HAREKATI!
PSG'den kiralanan Mauro Icardi için ise sezon sonunda tüm imkanlar seferber edilecek.
12 lig maçında 9 gol ve 6 asistlik katkısıyla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyor.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran Fransa Ligue 1 ekibiyle masaya oturarak pazarlıklara başlayacak.
RASHICA ZANIOLO'YA BAĞLI!
Aslan, İngiliz ekibi Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın da bonservisini almayı planlıyor.
Rashica'nın bonservisi için hamle yapmayı düşünen sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo'nun son durumu belirleyici olacak.
Sezon sonunda Zaniolo'nun takımdan ayrılması durumunda Milot Rashica'nın bonservisi alınacak.
3 AYRILIK!
Kontratlarının sonuna gelen Okan Kocuk, Bafetimbi Gomis ve Emre Taşdemir'le ise yolların tamamen ayrılması bekleniyor.