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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev operasyon için düğmeye basıldı. Ara transfer döneminde Zaniolo, Kaan Ayhan ve Adekugbe hamleleri yapan sarı-kırmızılılarda kadro planlama çalışmaları hız kazandı. Mevcut oyuncularla ilgili karar aşamasında olan Aslan'da yönetim ve teknik heyet görüşmeler yapıyor. Ayrılacak isimler belirlendi. 3 isme veda edilmesi yönünde karar çıktı. Gündemin önemli konusu ise Mauro Icardi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 12:27 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 12:28
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Galatasaray'da transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Sarı-kırmızılılarda sezon sonu birçok futbolcunun sözleşmeleri sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Yönetimle istişarelerde bulunan teknik direktör Okan Buruk, kalacak-gidecek oyuncuları netleştirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Ara transfer döneminde kiralanan Kaan Ayhan'ın 2.3 milyon euro, Sam Adekugbe'nin ise 1 milyon euro satın alma opsiyonları bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Dries Mertens ve Juan Mata ise sezon başında 1+1 yıllık kontrat imzalamışlardı. Şimdiye kadar 19 maça ilk 11'de çıkan Mertens, 9 maçta daha as kadroda sahaya çıkarsa kontratı otomatik uzayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Mata'nın opsiyonunun devreye girmesi ise zor görünüyor. İspanyol oyuncunun opsiyonun devreye girmesi için kalan tüm resmi maçlara ilk 11'de başlaması gerekiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

9 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Yeni Şafak'ın haberine göre; Galatasaray'da 4'ü kiralık olmak üzere 9 oyuncunun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Kontratları sona erecek olan 3 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan 3 isme veda edilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

49 yaşındaki çalıştıcı, takımda tutulmasını istediği oyuncuların da adını yönetime verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Galatasaraylı kurmaylar, bu oyuncular ve asıl kulüpleriyle görüşmelerine şimdiden başlayacak.

İşte dev operasyonun detayları...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

ICARDI HAREKATI!
PSG'den kiralanan Mauro Icardi için ise sezon sonunda tüm imkanlar seferber edilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

12 lig maçında 9 gol ve 6 asistlik katkısıyla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran Fransa Ligue 1 ekibiyle masaya oturarak pazarlıklara başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

RASHICA ZANIOLO'YA BAĞLI!
Aslan, İngiliz ekibi Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın da bonservisini almayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Rashica'nın bonservisi için hamle yapmayı düşünen sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo'nun son durumu belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

Sezon sonunda Zaniolo'nun takımdan ayrılması durumunda Milot Rashica'nın bonservisi alınacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...

3 AYRILIK!
Kontratlarının sonuna gelen Okan Kocuk, Bafetimbi Gomis ve Emre Taşdemir'le ise yolların tamamen ayrılması bekleniyor.

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