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Hakan Çalhanoğlu'dan mesaj var

Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı. Galatasaraylı olduğu bilenen ve adı sık sık sarı-kırmızılı takımla anılan başarılı futbolcu, bir taraftarın "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve İnter kaptı adamı. Adam has G.Saraylıdır" ifadelerinin yer aldığı tweet'i beğendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Hakan Çalhanoğlu'dan mesaj var

Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı. Galatasaraylı olduğu bilenen ve adı sık sık sarı-kırmızılı takımla anılan başarılı futbolcu, bir taraftarın "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve İnter kaptı adamı. Adam has G.Saraylıdır" ifadelerinin yer aldığı tweet'i beğendi. İnter'in sözleşmesini yenilemek için görüşmeler yaptığı Hakan Çalhanoğlu'nun bu hareketinin ardından Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takıma gelmesi için çağrılarını artırdı.

ÖDÜLÜNÜ HEDİYE ETTİ

Hakan, son olarak Porto maçına damgasını vurdu. İnter'in 1-0 kazandığı maçın adamı seçilen Hakan, ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notunu ekledi.

Galatasaraylı taraftarların her daim yolunu gözlediği Hakan Çalhanoğlu bu sezon İnter'de 31 maçta forma giydi. 3 gol kaydetti, 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro...

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