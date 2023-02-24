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Galatasaray'ın Coutinho transferinde eli güçlendi

Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İngiliz basını, Corinthians'ın Coutinho'dan vazgeçmesiyle birlikte Galatasaray'a gün doğduğunu yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'ın Coutinho transferinde eli güçlendi

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Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İngiliz basını, Corinthians'ın Coutinho'dan vazgeçmesiyle birlikte Galatasaray'a gün doğduğunu yazdı. Eli güçlenen sarı-kırmızılı takımın 30 yaşındaki orta saha için, Aston Villa'ya teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı. Haberde; Coutinho'ya Flamengo'nun da talip olduğu belirtildi. Sambacı yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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