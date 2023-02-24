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Galatasaray'da patlama yapacak

Nicolo Zaniolo’nun transferini ‘sürpriz’ olarak nitelendiren İtalyan gazeteciler, oyuncunun G.Saray’ın hücum bölgesine güç katacağının altını çizdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'da patlama yapacak

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon euro'ya kadrosuna katması İtalya'da gündem yaratmaya devam ediyor. Milan ve Bournemouth ile anılırken geç yıldız, sarı-kırmızılı takımı tercih etmiş, bu durum ülkesinde 'Büyük sürpriz' olarak değerlendirilmişti. Haberturk, G.Saray'a transferi Avrupa'da büyük ses getiren 23 yaşındaki yıldızla ilgili olarak İtalyan gazetecilerden görüş alırken ortaya dikkat çeken yorumlar çıktı. İşte yorumlar:

HİÇ ŞÜPHEM YOK

Marco Conterio (TuttoMercato-Web Şef Editörü): Bu transfer herkes için büyük sürpriz oldu. Nicolo, Roma'dan ayrılmak zorunda kaldı, Milan'a ya da Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine gitmeyi bekliyordu. Bence Galatasaray her iki taraf için de en iyi seçenek oldu. Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından biri Galatasaray'a geldi. Motivasyonu çok yüksek, teknik olarak takıma çok şey katacak. İstanbul'da bir patlama yapacağına hiç şüphe yok.

HARİKA BİR FIRSAT

Simone Lorini (TMW / ParmaLive): Galatasaray için ise en büyük İtalyan yeteneklerinden birini yeniden değerlendirebilmek harika bir fırsat. Türkiye ligini iyi bilmiyorum ama Nicolo Zaniolo gibi bir oyuncunun Avrupa'daki herhangi bir üst düzey takıma faydalı olabileceğini düşünüyorum. Son derece modern bir oyuncu, fiziksel olarak gerçekten güçlü ve gol atmak konusunda iyi. İstikrarlı bir performansa sahip olması için sürekli kullanılması gerekiyor.

HAZIR DURUMDA

Alessandro Cavasinni (fcinternews): Zaniolo kaliteli bir oyuncu... Fiziksel anlamda da çok iyi. Galatasaray'a hücum bölgesi için kesinlikle ekstra bir katkı verebilir. Bournemouth opsiyonunun süresi dolduğunda, her şey Zaniolo'nun Roma'da kalacağına işaret ediyordu. Bunun yerine, Türkiye'de hala açık olan transfer pazarı anlaşmayı gerçekleştirdi. Serie A artık 90'lardaki gibi değil ve İtalyan oyuncuların yurtdışına gitmesine şaşırmıyorum.

LİGİN EN PAHALISI

Fiorentina ve Roma formaları giyen Nicolo Zaniolo'nun Transfermarkt değeri 30 milyon euro... Şu an Süper Ligin en pahalı oyuncusu durumunda... Onu 17 milyon euro ile yine Mauro İcardi takip ediyor.

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