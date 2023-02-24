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Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Hatayspor'da sol bek Adekugbe'yi kiralayan Galatasaray'ın bu mevki için daha büyük planları bulunuyor. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip Barcelona'nın sol beki Jordi Alba'yı sezon sonunda bünyesine katmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar 5 Mart'a kadar en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Cimbom sezon başında kadrosunu büyük oranda yenilemişti.Dursun Özbek ve kurmayları, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Juan Mata ve Dries Mertens gibi önemli futbolcuları takıma kazandırmıştı.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Birçok yıldız ismi transfer eden Aslan, bunun meyvelerini toplamayı başardı. Ligde 22 maça çıkan Galatasaray 54 puan topladı ve zirveye yerleşti.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Sarı kırmızılılar 22 karşılaşmada 17 kez kazandı. 3 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunan Cimbom, ara transfer döneminde de flaş hamleler yapmıştı.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Sarı kırmızılılar; Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirdi.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Galatasaray'ın transfer operasyonuna dair sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Yönetim, yaşanan deprem felaketi sonrası Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiralamıştı.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Sezon sonuna kadar o bölgedeki eksikliği kapatan Cimbom'un asıl hedefinin haziran ayı olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Adekugbe'nin 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunsa da sezon sonu için o bölgeye yıldız bir transfer düşünülüyor.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Bu noktada Cimbom'un gündemine sürpriz bir futbolcu geldi. İşte o isim...

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

G.SARAY'DAN JORDI ALBA BOMBASI!

Galatasaray, yeni sezonda sol bek bölgesine Jordi Alba'yı transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Sezonun kalan bölümünü Adekugbe ile götürecek olan Aslan, yeni dönemde o bölge için dünyaca ünlü futbolcuyu düşünüyor.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Transfer için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Öte yandan transfermarkt verilerine göre, Jordi Alba'nın Galatasaray'a gitme olasılığı yüzde 31 olarak belirlendi.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

33 yaşındaki ismin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Jordi Alba bu sezon Barça'da 21 maça çıktı.Alba bu maçlarda 1 gol attı.Ayrıca 6 asist yaptı.

Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Uzun süredir Katalan ekibinde forma giyen Alba'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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