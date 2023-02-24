Galatasaray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar 5 Mart'a kadar en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.
Cimbom sezon başında kadrosunu büyük oranda yenilemişti.Dursun Özbek ve kurmayları, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Juan Mata ve Dries Mertens gibi önemli futbolcuları takıma kazandırmıştı.
Birçok yıldız ismi transfer eden Aslan, bunun meyvelerini toplamayı başardı. Ligde 22 maça çıkan Galatasaray 54 puan topladı ve zirveye yerleşti.