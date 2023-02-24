Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Mali yapıya büyük önem veren Galatasaray yönetiminin transferdeki çılgın planı ortaya çıktı.
Mali yapıya büyük önem veren Galatasaray yönetiminin transferdeki çılgın planı ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, önemli takviyeler yaparak gelecek sezonlarda özellikle Avrupa'da ses getirecek bir takım kurmaya çalışıyor.
Diğer taraftan da kulübe ciddi para kazandıracak adımlar da şimdiden atılmaya başlandı.
Sezon başında kadrosunu Icardi, Mertens, Torreira ve Oliveira gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray, ara transfer dönemini de hareketli geçirdi.
Dünyaca ünlü yıldız Zanilo'yu kadrosuna katan Cimbom, büyük yankı uyandırdı.
A Milli yıldız Kaan Ayhan da satın alma opsiyonuyla kiralandı.
TRANSFERDE ÇILGIN PLAN!
Milliyet'in haberine göre; Zaniolo, Nelsson ve Boey'den 75 milyon euro gelir bekleyen sarı-kırmızılıların kuracağı iddialı kadro için de böylece kaynak yaratılmış olacak.
Galatasaray'ın ligde iyi gitmesi bu transferlerin önünü açarken devre arasında Boey ve Nelsson'la ilgili tekliflere olumlu cevap verilmemişti.
Ancak yaz döneminde gelecek yüksek miktarlı tekliflerin değerlendirilebileceği oyunculara iletildi.
3 oyuncu da kariyerini önümüzdeki sezon Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.