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Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Son dakika spor haberi: Yaptığı dünya yıldızı transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray'da geleceğe dönük planlar da yapılmaya devam ediyor. Cimbom sezon sonunda 3 yıldızından dev bir gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 08:59
Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Mali yapıya büyük önem veren Galatasaray yönetiminin transferdeki çılgın planı ortaya çıktı.

Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Sarı-kırmızılılar, önemli takviyeler yaparak gelecek sezonlarda özellikle Avrupa'da ses getirecek bir takım kurmaya çalışıyor.

Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Diğer taraftan da kulübe ciddi para kazandıracak adımlar da şimdiden atılmaya başlandı.

Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Sezon başında kadrosunu Icardi, Mertens, Torreira ve Oliveira gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray, ara transfer dönemini de hareketli geçirdi.

Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Dünyaca ünlü yıldız Zanilo'yu kadrosuna katan Cimbom, büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

A Milli yıldız Kaan Ayhan da satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

TRANSFERDE ÇILGIN PLAN!
Milliyet'in haberine göre; Zaniolo, Nelsson ve Boey'den 75 milyon euro gelir bekleyen sarı-kırmızılıların kuracağı iddialı kadro için de böylece kaynak yaratılmış olacak.

Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Galatasaray'ın ligde iyi gitmesi bu transferlerin önünü açarken devre arasında Boey ve Nelsson'la ilgili tekliflere olumlu cevap verilmemişti.

Galatasaray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı

Ancak yaz döneminde gelecek yüksek miktarlı tekliflerin değerlendirilebileceği oyunculara iletildi.

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