Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da bu sezon dikkat çeken isimlerden biri Sacha Boey olmuştu. Sezon başında bulduğu şansı iyi değerlendirerek ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 09:18
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması sonrası arayışlarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sezon başında birçok yıldızı renklerine bağlayan Cimbom, kış transfer döneminde de ses getiren takviyelere imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray özellikle Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun yanı sıra Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Sacha Boey ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sezon başında kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve satış listesinde yer alan 22 yaşındaki sağ bek, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Boey, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Kamerun asıllı Fransız futbolcunun adı başta Liverpool ve Real Madrid olmak üzere Sporting Lizbon, Olympique Lyon ve Crystal Palace gibi takımlarla anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Yönetim, 22 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir karar aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINA KADAR UZATILIYOR

Sezonun en başarılı isimlerinden Sacha Boey ile masaya oturacak yönetim, oyuncuya zam yaparak süreci uzatmadan bu görüşmeyi tamamlamayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Başarılı oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı ekip, maaşına zam yapacak ve sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

25 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR MADDESİ EKLENECEK

Ayrıca birçok önemli takımın listesine giren Boey'in sözleşmesine 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi eklenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Sacha Boey, bu sezon Galatasraay formasıyla 21 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da yıldız avı başladı!
G.Saray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 24 Şubat
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 24 Şubat?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor'dan flaş açıklama: O sözleşme önüme gelmedi Kayserispor'dan flaş açıklama: O sözleşme önüme gelmedi 09:44
Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 09:17
Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse... Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse... 09:13
G.Saray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı G.Saray'a 75 milyon euro! Dev transfer planı 08:59
Çarpıcı yorum! "Bedelsiz verilmesine şaşırdım" Çarpıcı yorum! "Bedelsiz verilmesine şaşırdım" 08:12
F.Bahçe'de Pedro sürprizi! İki talip çıktı F.Bahçe'de Pedro sürprizi! İki talip çıktı 07:49
Daha Eski
Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..." Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..." 07:24
Hakem faktörü Hakem faktörü 06:36
Kötü mühendislik Kötü mühendislik 06:35
Tarihi fırsat kaçtı Tarihi fırsat kaçtı 06:27
Penaltı kabusu Penaltı kabusu 06:20
Hakem faciası Hakem faciası 06:19