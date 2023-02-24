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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızını değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 10:13
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

BÜLENT TİMURLENK - 'TEĞMEN' ZANİOLO'YU KURTARMAK

Temmuz 2018'de Portekiz'e finalde uzatmalarda kaybeden İtalya U19 milli takımının sahaya çıkan 11'ine bakıp "bugün neredeler" dediğinizde gözünüze üç isim çarpar.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

Bu sezon West Ham'a giden forvet Scamacca, Milan orta sahasındaki Tonali ve artık G.Saray forması giyecek olan Zaniolo.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

Kalan oyuncular elbette futboldan para kazanıyorlar ama bu 3 ismin seviyesine ulaşabilen yok. Zaniolo iki diz sakatlığı olmasa bu 3 oyuncu arasında süperstar olacak denilen isimdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

Roma'dan ayrılığı sonrasında şehirde "Senden nefret ediyoruz çünkü seni çok sevmiştik" havası esiyor. Bunun da tek suçlusu Zaniolo değil. İtalyan milyarderlerden farklı yönetiyor ABD sermayesiyle Çizme'ye gelenler.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

Seçtikleri futbol aklı bir Portekizli, hocaları da aynı ülkeden Mourinho. Sezon başından beri iki yılı kalan kontratının 5 yıla uzatılmasını bekleyen Zaniolo'ya bu teklifi sunmayan Portekizli sportif direktörün, Mourinho ile kafa kafaya verip "Biz bu adamdan devre arasında kurtulalım" dedikleri ortada.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

Geleceğin Totti'si pelerini üzerine atılan Zaniolo'nun da kontrat alamadığında projenin göbeğinde isim olmadığını ve değersiz hissettirildiğinde 23 yaşın verdiği psikolojiyle bu durumla savaşmadığı bir başka gerçek.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

G.Saray'ın, Roma için takvim aleyhine işlerken devreye girmesi de akıllıca. Bonuslar kağıda yazılsa bile sarı-kırmızılılar acemi bir de, yüzbaşı da olmayan ama geleceği parlak bir "teğmen" Zaniolo'dan Roma'ya vereceği kar payı haricinde temiz 10 milyon euro kazanır. Bu da Icardi'nin bonservisini almaya yeter…

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

BU OYUNU SEVENLERE SELAM OLSUN

Harçlıklarından markete koşup yardım kutularını dolduran lise öğrencileri, maddi manevi ellerinden geleni yapan futbolcular, stadyum garajlarında 15 saat tırlara malzeme yükleyen taraftarlar, tek yürek olabilmek için çırpınan başkanlar ve yöneticiler, koleksiyonlarının en değerli kendileri için paha biçilemez parçaları olan imzalı formaları yardım amaçlı satışa sunanlar ve 1 Mart akşamı spor kanallarının yanında bir araya gelecek olan spor ailesi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

Tarif edilmez bir acının paylaşılmasında, bitmeyecek bir yasın sırtlanmasında yüreğini ortaya koyanlar… Yarın lig başlayacak, futbol kaldığı yerden belki devam edecek ama çok uzun bir zaman oyunu izlerken, oyun üzerine yazıp konuşurken vicdanımızın sesi hepsini bastıracak.

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