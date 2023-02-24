GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Zaniolo sözleri!

G.Saray'ın, Roma için takvim aleyhine işlerken devreye girmesi de akıllıca. Bonuslar kağıda yazılsa bile sarı-kırmızılılar acemi bir de, yüzbaşı da olmayan ama geleceği parlak bir "teğmen" Zaniolo'dan Roma'ya vereceği kar payı haricinde temiz 10 milyon euro kazanır. Bu da Icardi'nin bonservisini almaya yeter…