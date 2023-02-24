Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların, ABD'li golcü Haji Wright için yeniden devreye girdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 12:29
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Galatasaray, bir yandan Dinamo Moskova'da oynayan 19 yaşındaki yıldız adayı Arsen Zakharyan'ı Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışırken diğer yandan tanıdık bir isim için yeniden atağa kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan golcü oyuncu Haji Wright'ı yeniden istedi. Cimbom, 24 yaşındaki santrforu transfer ederek hücum hattındaki zenginliği arttırmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Aslan, potansiyeli yüksek olan ABD'li forveti kadrosuna katarak gelecek yıllarda yüksek fiyatlara satmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

KOLAYLIK İSTEDİ

Antalyspor istediği 10 milyon euro'luk yüksek bonservis nedeniyle görüşmeler daha önce tıkansa da G.Saray Akdeniz ekibinin talebini aşağıya çekmek için yeniden temaslara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

1.5 aydır ABD'de tedavi olan ve kısa süre önce Antalya'ya dönen Wright'ın, transferine izin verilmesi için kulüp yönetiminden talepte bulunduğu da iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

5 Mart'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi Wright'ı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Antalya ile pazarlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 karşılaşmada görev alan Haji Wright, 11 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

ABD'li yıldızın Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına bitiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

HAJI WRIGHT KİMDİR?

27 Mart 1998 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine LA Galaxy altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Ardından NY Cosmos takımına transfer oldu. 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ün altyapısına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Sırasıyla Sandhausen, VVV Venlo ve Sönderjyke formaları giydi. 2021 yazında Antalyaspor'a kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Performansından memnun kalan Akdeniz temsilcisi, sezon başında ABD'li yıldızın bonservisini 1.88 milyon euro karşılığında aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

24 yaşındaki genç forvet, 1.93 cm'lik uzun boyu ile dikkat çekiyor. Liberya asıllı ABD'li santrfor, sağ kanatta da görev yapabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

ABD Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıkan Haji Wright, 2 gol kaydetti. Başarılı oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Haji Wright'ın güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...
Müge Anlı WhatsApp hattı kilitlendi kan donduran üfürükçü Adem Önal tutuklandı: "Beni çırılçıplak soydu, kedinin boynuna falçata sürüp yüzüme kan fışkırttı"
G.Saray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...
Lille'in yıldızı Cimbom'a! Transfer tarihi ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi...
Cimbom'a gençlik aşısı! İşte listedeki isimler
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 24 Şubat
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe ile Konyaspor 44. kez karşışalacak Fenerbahçe ile Konyaspor 44. kez karşışalacak 12:40
Aslan yıldız golcü için yeniden temasta! Aslan yıldız golcü için yeniden temasta! 12:29
G.Saray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi... G.Saray'da dev operasyon! 3 ayrılık ve Icardi... 12:27
Fulham - Wolverhampton maçı saat kaçta? Fulham - Wolverhampton maçı saat kaçta? 12:19
Nilay Aydoğan'ın forması emekli edildi Nilay Aydoğan'ın forması emekli edildi 11:40
Cimbom'a gençlik aşısı! İşte listedeki isimler Cimbom'a gençlik aşısı! İşte listedeki isimler 11:24
Daha Eski
Madrid derbisi Cumartesi günü Madrid derbisi Cumartesi günü 11:22
F.Bahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi... F.Bahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi... 10:57
Lille'in yıldızı Cimbom'a! Transfer tarihi ortaya çıktı Lille'in yıldızı Cimbom'a! Transfer tarihi ortaya çıktı 10:37
F.Bahçe'de Gustavo Henrique krizi! F.Bahçe'de Gustavo Henrique krizi! 10:36
Maç bitti saha karıştı! Kaleciye saldırdı Maç bitti saha karıştı! Kaleciye saldırdı 10:35
Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi... Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi... 10:17