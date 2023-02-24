GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Haji Wright için yeniden devrede!

Galatasaray, bir yandan Dinamo Moskova'da oynayan 19 yaşındaki yıldız adayı Arsen Zakharyan'ı Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışırken diğer yandan tanıdık bir isim için yeniden atağa kalktı.
Galatasaray, bir yandan Dinamo Moskova'da oynayan 19 yaşındaki yıldız adayı Arsen Zakharyan'ı Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışırken diğer yandan tanıdık bir isim için yeniden atağa kalktı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan golcü oyuncu Haji Wright'ı yeniden istedi. Cimbom, 24 yaşındaki santrforu transfer ederek hücum hattındaki zenginliği arttırmak istiyor.
Aslan, potansiyeli yüksek olan ABD'li forveti kadrosuna katarak gelecek yıllarda yüksek fiyatlara satmanın planlarını yapıyor.
KOLAYLIK İSTEDİ
Antalyspor istediği 10 milyon euro'luk yüksek bonservis nedeniyle görüşmeler daha önce tıkansa da G.Saray Akdeniz ekibinin talebini aşağıya çekmek için yeniden temaslara başladı.
1.5 aydır ABD'de tedavi olan ve kısa süre önce Antalya'ya dönen Wright'ın, transferine izin verilmesi için kulüp yönetiminden talepte bulunduğu da iddia edildi.
5 Mart'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi Wright'ı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Antalya ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 karşılaşmada görev alan Haji Wright, 11 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı.
ABD'li yıldızın Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına bitiyor.
HAJI WRIGHT KİMDİR?
27 Mart 1998 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine LA Galaxy altyapısında başladı.
Ardından NY Cosmos takımına transfer oldu. 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ün altyapısına geçti.
Sırasıyla Sandhausen, VVV Venlo ve Sönderjyke formaları giydi. 2021 yazında Antalyaspor'a kiralandı.
Performansından memnun kalan Akdeniz temsilcisi, sezon başında ABD'li yıldızın bonservisini 1.88 milyon euro karşılığında aldı.
24 yaşındaki genç forvet, 1.93 cm'lik uzun boyu ile dikkat çekiyor. Liberya asıllı ABD'li santrfor, sağ kanatta da görev yapabiliyor.
ABD Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıkan Haji Wright, 2 gol kaydetti. Başarılı oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.
Haji Wright'ın güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...