TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Galatasaray'da formasını giymeyi çok istediğini açıklamıştı.
Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Galatasaray'da formasını giymeyi çok istediğini açıklamıştı.
Yıldız futbolcunun bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, performansıyla göz dolduruyor.
29 yaşındaki oyuncu, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçına damgasını vurdu.
Inter'in 1-0 kazandığı müsabakada futboluyla alkış toplayan Hakan, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.
Maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı.
Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notunu ekledi.
Inter'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Galatasaray'ın heyecanla beklediği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılılar, Hakan'ı dört gözle beklese de İtalya'dan gelen haberler, kavuşmanın gelecek sezon da gerçekleşmesi zor görülüyor.
INTER YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYOR!
Inter, Hakan'la sözleşmesini uzatmak için görüştüklerini açıkladı.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu da Inter'de kalmak istiyor.
Yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Hakan'ın yakın zamanda yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'de 31 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 3 gol kaydetti. 6 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.