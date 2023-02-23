Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Inter forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarının hayallerini süslüyor. 29 yaşındaki futbolcu çocukluk hayali olan sarı-kırmızılı formayı giymeyi istediğini açıklaması taraftarı da büyük beklentiye soktu. Peki Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi? Son durum ne? İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 12:07
TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Galatasaray'da formasını giymeyi çok istediğini açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Yıldız futbolcunun bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, performansıyla göz dolduruyor.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

29 yaşındaki oyuncu, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçına damgasını vurdu.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Inter'in 1-0 kazandığı müsabakada futboluyla alkış toplayan Hakan, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notunu ekledi.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Inter'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Galatasaray'ın heyecanla beklediği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, Hakan'ı dört gözle beklese de İtalya'dan gelen haberler, kavuşmanın gelecek sezon da gerçekleşmesi zor görülüyor.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

INTER YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYOR!
Inter, Hakan'la sözleşmesini uzatmak için görüştüklerini açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu da Inter'de kalmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Hakan'ın yakın zamanda yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'de 31 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 3 gol kaydetti. 6 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Hakan Çalhanoğlu'dan haber var! Galatasaray...

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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