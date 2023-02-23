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TRANSFER HABERİ: Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Arsen Zakyarhan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin transfer için teklif yaptığı 19 yaşındaki oyuncunun ailesinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Babası ve kardeşinin ardından babannesi de transfer paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:16 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:17
Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Galatasaray'ın Arsen Zakharyan transferi iyice çıkmaza girdi.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir transfer girişimlerinde bulunuyor.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Teknik direktör Okan Buruk'un transferini özellikle istediği 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile temasa geçildi.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Rus ekibiyle masaya oturan Galatasaray yönetimi, transfer teklifini sundu.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Cimbom, 13 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonus içeren bir teklifle Dinamo Moskova'nın kapısını çaldı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Dinamo Moskova ile anlaşmaya yakın olan sarı-kırmızılılar, Arsen Zakharyan tarafını ikna etmeyi başaramadı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

AİLE BOYU AÇIKLAMA!
Başta genç oyuncu olmak üzere, aile bireylerinden transferle ilgili açıklamalar geldi.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

ZAKHARYAN: GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM
Adı Chelsea ile de anılan Arsen Zakharyan, Rus basınından Championat'a yaptığı açıklamada "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

BABASI NORAYR ZAKHARYAN: HER ŞEY SÖYLENTİ
Norayr Zakharyan daha sonra şunları söyledi: "Oğlumun Galatasaray'a transferi ile ilgili her şey sahte.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Arsen zaten Türkiye'ye taşınmak istemediğini kendisi söyledi.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Nedeni ne? Oğlum ve ben Avrupa'da oynamak istiyoruz. Ve şu anda Arsen'de dolaşan tüm haberler başka bir söylentiden ibaret."

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

KARDEŞİ DAVID ZAKHARYAN: YÜZDE BİN YALAN!
Öte yandan Arsen Zakharyan'ın kardeşi David Zakharyan ise "Yalnızca bir cümle söyleyebilirim; bu yüzde bin yalan!" açıklamasını yaptı.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

BABAANNESİNDEN PAYLAŞIM!
Tüm bunlar yaşanırken, Zakharyan'ın babannesinden de paylaşım geldi.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan babaanne Zakharyan, torununun kariyerine şu anki kulübü olan Dinamo Moskova'da devam edeceğini ifade etti.

Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

On numara mevkisinde oynayan Zakharyan, orta sahanın sağ ve solunda da görev yapabiliyor.

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