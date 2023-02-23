TRANSFER HABERİ: Arsen Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu

Galatasaray'ın Arsen Zakharyan transferi iyice çıkmaza girdi.
Galatasaray'ın Arsen Zakharyan transferi iyice çıkmaza girdi.
Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir transfer girişimlerinde bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un transferini özellikle istediği 19 yaşındaki oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile temasa geçildi.
Rus ekibiyle masaya oturan Galatasaray yönetimi, transfer teklifini sundu.
Cimbom, 13 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonus içeren bir teklifle Dinamo Moskova'nın kapısını çaldı.
Dinamo Moskova ile anlaşmaya yakın olan sarı-kırmızılılar, Arsen Zakharyan tarafını ikna etmeyi başaramadı.
AİLE BOYU AÇIKLAMA!
Başta genç oyuncu olmak üzere, aile bireylerinden transferle ilgili açıklamalar geldi.
ZAKHARYAN: GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM
Adı Chelsea ile de anılan Arsen Zakharyan, Rus basınından Championat'a yaptığı açıklamada "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
BABASI NORAYR ZAKHARYAN: HER ŞEY SÖYLENTİ
Norayr Zakharyan daha sonra şunları söyledi: "Oğlumun Galatasaray'a transferi ile ilgili her şey sahte.
Arsen zaten Türkiye'ye taşınmak istemediğini kendisi söyledi.
Nedeni ne? Oğlum ve ben Avrupa'da oynamak istiyoruz. Ve şu anda Arsen'de dolaşan tüm haberler başka bir söylentiden ibaret."
KARDEŞİ DAVID ZAKHARYAN: YÜZDE BİN YALAN!
Öte yandan Arsen Zakharyan'ın kardeşi David Zakharyan ise "Yalnızca bir cümle söyleyebilirim; bu yüzde bin yalan!" açıklamasını yaptı.
BABAANNESİNDEN PAYLAŞIM!
Tüm bunlar yaşanırken, Zakharyan'ın babannesinden de paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan babaanne Zakharyan, torununun kariyerine şu anki kulübü olan Dinamo Moskova'da devam edeceğini ifade etti.
On numara mevkisinde oynayan Zakharyan, orta sahanın sağ ve solunda da görev yapabiliyor.
Dinamo Moskova ile bu sezon 22 karşılaşmada görev alan genç oyuncu 3 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
Rus ekibindeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.