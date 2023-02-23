Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, henüz resmi maça çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, henüz resmi maça çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, Cimbom'un yeni yıldızı, Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler İtalyan yıldıza, "Daha rahat edebilmen için sana ev tutalım. Daha düzenli yaşarsın" teklifinde bulundu ancak beklemedikleri bir cevapla karşılaştı.
İtalyan yıldız, sarı kırmızılı kurmayların bu önerisine "Kaldığımız otelde mutluyum. Zaten sezon sonunda gideceğim" yanıtı verdi.
16 MİLYON EURO KAZANACAK
Milano ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve reddedemeyeceği bir teklif sunacağı iddia ediliyor.
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Zaniolo'nun sözleşmesine 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ekletmişti.
Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda oyuncusunu elden çıkarırsa yüzde 20'lik kar payının Roma'ya verilmesi sonucu 16 milyon euro kazanacak.
Deprem felaketi sırasında Galatasaray için Türkiye'ye gelen Zaniolo sessiz sedasız Aslan olmuştu.Yıldız isim, depremzedelere yardım için düzenlenen seferberlikte yer almış ve tüm taraftarların takdirini kazanmıştı.
Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro değeri olan İtalyan yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor.
ROMA TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi sonrası İtalyan devi Roma'da camia Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'yu 'Zaniolo'yu ucuza kaptırmakla' eleştirmişti.
Pinto ise gelişme sonrası suçu Zaniolo'ya atmayı tercih etniş, yaptığı açıklamada, "Roma'dan ayrılmaya karar veriyorsanız ve sizi sadece Bournemouth ile Galatasaray istiyorsa, kendinizi bu konuda sorgulamanız gerekli" ifadelerini kullanmıştı.
BONSERVİSİ 5 TAKSİTLE ÖDENECEK
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.
MALDINI'YE SÖZ VERDİ İDDİASI
Öte yandan, Zaniolo'nun Cimbom'a transferi sonrası yıldız ismin İtalyan devi Milan'ın yöneticisi efsane isim Paolo Maldini'ye Türkiye'ye gelmeden önce bir görüşme yaptığı iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Çıkan haberlere göre, ocak ayı transfer döneminin son günlerine kadar Milan'ı beklediği için teşekkür etti.
İkili, Milan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip ödememeyi ciddi olarak değerlendireceği Haziran ayında bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Ancak, bu durum, Nicolo Zaniolo'nun Türkiye'deki performansına bağlı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur.
Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı. 5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu. Piyasa değeri ise 30 milyon euro.