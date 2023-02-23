Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

BONSERVİSİ 5 TAKSİTLE ÖDENECEK

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.