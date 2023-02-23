Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

(GALATASARAY TRANSFER HABERİ) Galatasaray'ın son transferi Nicolo Zaniolo'dan saı kırmızılı kurmaylara şok eden yanıt! Otelde kalan yıldız isme "Sana ev tutalım" teklifinde bulunan Galatasaraylı yöneticilere Zaniolo'nun yanıtı bakın ne oldu... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, henüz resmi maça çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Takvim'in haberine göre, Cimbom'un yeni yıldızı, Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler İtalyan yıldıza, "Daha rahat edebilmen için sana ev tutalım. Daha düzenli yaşarsın" teklifinde bulundu ancak beklemedikleri bir cevapla karşılaştı.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

İtalyan yıldız, sarı kırmızılı kurmayların bu önerisine "Kaldığımız otelde mutluyum. Zaten sezon sonunda gideceğim" yanıtı verdi.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

16 MİLYON EURO KAZANACAK

Milano ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve reddedemeyeceği bir teklif sunacağı iddia ediliyor.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Zaniolo'nun sözleşmesine 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ekletmişti.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda oyuncusunu elden çıkarırsa yüzde 20'lik kar payının Roma'ya verilmesi sonucu 16 milyon euro kazanacak.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Deprem felaketi sırasında Galatasaray için Türkiye'ye gelen Zaniolo sessiz sedasız Aslan olmuştu.Yıldız isim, depremzedelere yardım için düzenlenen seferberlikte yer almış ve tüm taraftarların takdirini kazanmıştı.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro değeri olan İtalyan yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Roma, yıldız futbolcuyu diğer bir İtalyan devi Inter'den 2018 yılında 6.7 milyon euro karşılığında renklerine katmıştı.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

ROMA TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi sonrası İtalyan devi Roma'da camia Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'yu 'Zaniolo'yu ucuza kaptırmakla' eleştirmişti.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

Pinto ise gelişme sonrası suçu Zaniolo'ya atmayı tercih etniş, yaptığı açıklamada, "Roma'dan ayrılmaya karar veriyorsanız ve sizi sadece Bournemouth ile Galatasaray istiyorsa, kendinizi bu konuda sorgulamanız gerekli" ifadelerini kullanmıştı.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

BONSERVİSİ 5 TAKSİTLE ÖDENECEK

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

MALDINI'YE SÖZ VERDİ İDDİASI

Öte yandan, Zaniolo'nun Cimbom'a transferi sonrası yıldız ismin İtalyan devi Milan'ın yöneticisi efsane isim Paolo Maldini'ye Türkiye'ye gelmeden önce bir görüşme yaptığı iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmıştı. Çıkan haberlere göre, ocak ayı transfer döneminin son günlerine kadar Milan'ı beklediği için teşekkür etti.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

İkili, Milan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip ödememeyi ciddi olarak değerlendireceği Haziran ayında bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Ancak, bu durum, Nicolo Zaniolo'nun Türkiye'deki performansına bağlı.

Nicolo Zaniolo'dan "Sana ev tutalım" diyen Galatasaraylı kurmaylara şok cevap: Kaldığım otelde...

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur.

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