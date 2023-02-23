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Galatasaray sahaya indi

Aslan uzun bir aranın ardından ilk maçını G.Birliği ile yaptı. 2-2 biten maçta goller Barış ve İcardi’den geldi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray sahaya indi

Deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kalede Jankat'a forma şanşı veren teknik direktör Okan Buruk, Ross, Emin, Nelsson, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, İcardi'yi de ilk 11'de sahaya sürdü. Maçın ilk golü ilk yarının sonlarında İcardi'den gelirken ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Gençlerbirliği Yasin ve Erkan ile öne geçmeyi başardı. Ancak Barış son dakikalarda attığı golle skoru belirledi: 2-2. Galatasaray, Pazar günü de Alanya ile depremzedeler yararına özel bir karşılaşma yapacak ve Antalyaspor kampını tamamlayacak.


KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada gol atmayı başaran ve büyük bir çıkışa imza atan Mauro İcardi, Gençlerbirliği'yle oynanan hazırlık maçını da boş geçmedi. Takımının ilk golünü kaydeden Arjantinli yıldız, ara dönemde de formundan bir şey kaybetmediğini ortaya koydu.

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