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Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Deprem felaketi sebebiyle lige verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 14:57
Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, Antalya kampında çalışmalarını Belek'te sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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