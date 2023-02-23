Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, Antalya kampında çalışmalarını Belek'te sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.