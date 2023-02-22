Zaniolo’yu suçladı!

İtalya'da 'Zaniolo'yu ucuza kaptırmakla' eleştirilen Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, suçu oyuncuya atmayı tercih etti. Yaptığı açıklamada, "Roma'dan ayrılmaya karar veriyorsanız ve sizi sadece Bournemouth ile Galatasaray istiyorsa, kendinizi bu konuda sorgulamanız gerekli? ifadesini kullandı.

HALİNDEN ÇOK MEMNUN

İtalya'daki tartışmalara kulaklarını tıkayan Nicolo Zaniolo, halinden çok memnun... Yıldız oyuncu, "Galatasaray'da çok güzel bir ortam var. Arkadaşlarım çok samimi yaklaşıyor. Bu güzel arkadaşlıkların takıma pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Umarım güzel başarılara imza atarız" diye konuştu.