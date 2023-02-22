Haberler Galatasaray Zakharyan karmaşası

Zakharyan karmaşası

Rus basını, genç oyuncunun, Galatasaray’a transfer olmayı düşünmediğini iddia etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Zakharyan karmaşası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi de Dinamo Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan... Sarı- kırmızılı yönetim 19 yaşındaki futbolcu için Dinamo Moskova'ya 4 yıl vadeyle ödeme yapma kaydı ile 12 milyon euro'luk bir teklif sundu ve Rus ekibinin cevabını beklemeye geçti. Transferin olumlu sonuçlanması beklenirken Rus basını, Zakharyan'ın Galatasaray'a transfer olmayı düşünmediğini yazdı. Hatta, Rus basınından Championat, oyuncunun, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum? sözlerine yer verdi.

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