TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Galatasaray, sezon başında sansasyonel transferlere imza attı.
Galatasaray, sezon başında sansasyonel transferlere imza attı.
Sarı-kırmızılı ekibin takviyelerinden birisi de Mauro Icardi.
PSG'de beklediği forma şansını bulamayan yıldız santrfor, Cimbom'a 1 yıllığına kiralandı.
30 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı formayı ligde 12 kez giydi.
Arjantinli oyuncu bu maçlarda 9 gol attı ve 6 asist yaptı.
Galatasaray, oyuncunun bonservisini PSG'den almanın planlarını yapıyor.
Bonservis değeri 17.5 milyon euro olan Icardi'nin Fransız kulübü ile sözleşmesi Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
PSG, Arjantinli futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmüyor.
Ancak Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen başka takımlar da var.
Galatasaray ile Milan arasında geçen Icardi yarışına bir kulüp daha ortak oldu.
İtalyan basınının haberine göre Mauro Icardi ile ilgilenen diğer İtalyan devi Roma oldu.
Habere göre Icardi, İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Arjantinli ismin yaklaşık 7 milyon euroluk (Galatasaray 750 bin euroluk kısmı karşılıyor) bir maaşı bulunuyor.
Haberde ayrıca bu maaşı karşılayacak kulüplerin İtalya'dan çıkacağı ifade edildi.
Ancak Galatasaray da oyuncuyu bırakmak istemiyor.
Henüz 30 yaşına yeni basmış olması, oyuncunun üstündeki ilgiyi yükseltiyor.
Galatasaray ile Roma arasında hali hazırda sıcak bir temas bulunuyor.
Cimbom, İtalyan devinden Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
Aslan, bu transfer için 15 milyon euroyu 5 yıla bölerek gözden çıkardı.
Ayrıca Roma'ya sonraki satışın kârından yüzde 20 pay verilecek.