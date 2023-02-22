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TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Galatasaray, sezon sonu Mauro Icardi'nin bonservisini almak için dünya devleriyle yarışıyor. Cimboma Icardi için İtalya'da Milan'dan sonra bir rakip daha çıktı. İşte Arjantinli yıldızın yeni talibi... | GS TRANSFER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 19:42
TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Galatasaray, sezon başında sansasyonel transferlere imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Sarı-kırmızılı ekibin takviyelerinden birisi de Mauro Icardi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

PSG'de beklediği forma şansını bulamayan yıldız santrfor, Cimbom'a 1 yıllığına kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

30 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı formayı ligde 12 kez giydi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Arjantinli oyuncu bu maçlarda 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Galatasaray, oyuncunun bonservisini PSG'den almanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Bonservis değeri 17.5 milyon euro olan Icardi'nin Fransız kulübü ile sözleşmesi Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

PSG, Arjantinli futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Ancak Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen başka takımlar da var.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Daha önce İtalya'da Inter forması giyen süper yıldız, bu sefer Milan'ın listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Galatasaray ile Milan arasında geçen Icardi yarışına bir kulüp daha ortak oldu.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

İtalyan basınının haberine göre Mauro Icardi ile ilgilenen diğer İtalyan devi Roma oldu.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Habere göre Icardi, İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Arjantinli ismin yaklaşık 7 milyon euroluk (Galatasaray 750 bin euroluk kısmı karşılıyor) bir maaşı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Haberde ayrıca bu maaşı karşılayacak kulüplerin İtalya'dan çıkacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Ancak Galatasaray da oyuncuyu bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Henüz 30 yaşına yeni basmış olması, oyuncunun üstündeki ilgiyi yükseltiyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Galatasaray ile Roma arasında hali hazırda sıcak bir temas bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Cimbom, İtalyan devinden Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Aslan, bu transfer için 15 milyon euroyu 5 yıla bölerek gözden çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan Galatasaray'a transferde Mauro Icardi için bir rakip daha!

Ayrıca Roma'ya sonraki satışın kârından yüzde 20 pay verilecek.

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