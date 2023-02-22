Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Adekugbe takviyesi yapıldı.
Galatasaray'da bir yandan da hazırlıklar aralıksız olarak devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Adekugbe takviyesi yapıldı.
Galatasaray'da bir yandan da hazırlıklar aralıksız olarak devam ediyor.
Geride kalan haftaları zirvede tamamlayan oyuncuların moralleri ise oldukça yerinde.
Yönetim bununla birlikte 1 ya da 2 takviye daha planlıyor.
Galatasaray'da öncelikli isim ise Zakharyan.
Sezon başından beri kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Galatasaray, Rus yıldız Zakharyan için ısrarını sürdürüyor.
Dinamo Moskova, genç yıldızın serbest kalma bedelini 15 milyon euro olarak belirlemişti.
Bu rakamı düşürmek için çalışmalarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar'ın teklif ettiği rakam ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre Galatasaray, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için Rus kulübüne 4 taksit halinde 12 milyon euro önerdi.
Sarı-Kırmızılılar bu rakamı 2 yıl içinde ödemeyi taahhüt etti.
1.5 MİLYON EURO MAAŞ VERECEK
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın yıldız oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi.
Arsen Zakharyan'ın, Rus basınına yaptığı "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum" sözlerinin ise gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Galatasaray yıldız oyuncuyu transfer ederek taraftarına yeni bir bayram daha yaşatmayı planlıyor.
Zakharyan, Galatasaray'a transfer olması durumunda TFF'nin 14 yabancıdan biri olarak sayılmayacak.
U21 kontenjanından lisansı çıkarılabilecek.
Bu sezon 22 maçta 3 gol, 6 asist üreten Zakharyan, Rusya A Milli Takımı formasını 6 kez giydi.
Zakharyan aynı zamanda her iki kanatta da görev alabiliyor.