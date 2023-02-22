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Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda Zakharyan transferinde flaş gelişme yaşandı. Yönetim, Rus oyuncu için sürpriz bir teklifte bulundu. İşte Galatasaray'ın Zakharyan planı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Sarı-kırmızılılarda son olarak Adekugbe takviyesi yapıldı.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Galatasaray'da bir yandan da hazırlıklar aralıksız olarak devam ediyor.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Geride kalan haftaları zirvede tamamlayan oyuncuların moralleri ise oldukça yerinde.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Yönetim bununla birlikte 1 ya da 2 takviye daha planlıyor.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Galatasaray'da öncelikli isim ise Zakharyan.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Sezon başından beri kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Galatasaray, Rus yıldız Zakharyan için ısrarını sürdürüyor.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Dinamo Moskova, genç yıldızın serbest kalma bedelini 15 milyon euro olarak belirlemişti.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Bu rakamı düşürmek için çalışmalarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar'ın teklif ettiği rakam ortaya çıktı.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Takvim'in haberine göre Galatasaray, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için Rus kulübüne 4 taksit halinde 12 milyon euro önerdi.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Sarı-Kırmızılılar bu rakamı 2 yıl içinde ödemeyi taahhüt etti.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

1.5 MİLYON EURO MAAŞ VERECEK

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın yıldız oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Arsen Zakharyan'ın, Rus basınına yaptığı "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum" sözlerinin ise gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Galatasaray yıldız oyuncuyu transfer ederek taraftarına yeni bir bayram daha yaşatmayı planlıyor.

Galatasaray'da Zakharyan pazarlığı! 4 taksitlik teklif

Zakharyan, Galatasaray'a transfer olması durumunda TFF'nin 14 yabancıdan biri olarak sayılmayacak.

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