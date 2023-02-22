Haberler Galatasaray Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Galatasaray ile Gençlerbirliği hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 12:20
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e deprem felaketi sebebiyle verilen arada Galatasaray ile Gençlerbirliği hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Şubat Çarşamba günü saat 14:00'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Berfu Yenenler'in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in emanetini teslim etti!
17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi
Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş
Hamsik'in durumu netleşiyor! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Pendikspor maçı saat kaçta?
Weghorst için bomba iddia! G.Saray...
2023 ALES başvuru ekranı ve başvuru tarihleri!
İstanbul barajları doluluk oranı (22 Şubat 2023)
2023 Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar, nasıl başvurulur?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Barcelona maçı saat kaçta? Manchester United - Barcelona maçı saat kaçta? 12:09
Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu açıklandı! 12:05
Başakşehir'e genç yıldız Başakşehir'e genç yıldız 11:57
TFF'den Ersen Martin'e ziyaret! TFF'den Ersen Martin'e ziyaret! 11:39
Galatasaray - Pendikspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:18
Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'la yollar ayrıldı Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'la yollar ayrıldı 11:17
Daha Eski
THY CEV kupasında yarı final için avantajlı THY CEV kupasında yarı final için avantajlı 11:11
Weghorst için bomba iddia! G.Saray... Weghorst için bomba iddia! G.Saray... 11:04
Fenerbahçe Partizan deplasmanında Fenerbahçe Partizan deplasmanında 11:01
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:57
Hamsik'in durumu netleşiyor! Sezon sonunda... Hamsik'in durumu netleşiyor! Sezon sonunda... 10:42
Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:15