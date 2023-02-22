Büyük oynuyor!

Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan ve Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaan Ayhan'ı alarak ilk bombasını patlatan sarı-kırmızılı ekip ardından Roma'nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı ve sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirdi. Son olarak Hatayspor'dan Sam Adekugbe ile defansın solunu güçlendiren Cimbom şimdi de PSG'den Renato Sanches'i almak için kolları sıvadı. Mauro İcardi'nin bonservisi için masada olan Galatasaray, Portekizli yıldızı da sordu.

PSG'DEN 'ÖNCELİK' SÖZÜ ALINDI

Sezon başında Lille'den 15 milyon euro'ya alınan ve Fransız ekibinde beklediği kadar süre alamayan Sanches için Galatasaray teknik heyetinin ısrarcı olduğu öğrenildi. Başkanvekili Erden Timur'un transfer görüşmelerini sürdürürken PSG'den öncelik sözü alındığı yönünde bilgiler geliyor. Sezon başında kadroya katılan Fredrik Midtsjö'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların, Norveçli oyuncunun yerine Sanches'i düşündüğü kaydedildi. Sanchez, bu sezon PSG forması ile 14 lig maçına çıktı ve 2 gol katkısı sağladı. Portekizli oyuncu, 32 kez milli oldu ve 3 gol attı.

BENFICA'DA BAŞLADI

Benfica'da futbol hayatına başlayan Renato Sanches, Bayern Münih, Swansea ve Lille'de de forma giydi. 25 yaşındaki teknik orta saha, gençlik yıllarında müthiş bir çıkış yapmış ve Portekiz Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu'nda önemli rol oynamıştı.

MUTLAKA ALINACAK

Lille ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Renato, PSG'de form yakalayamadı ve fırsat transferi olarak Galatasaray'ın dikkatini çekti. Orta sahada oyunu domine edişi ve ofansif katkısı ile fark yaratan yıldız ismin, ara dönemde ya da sezon sonunda G.Saray'a gelmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor.

254

2027 yılına kadar PSG'yle sözleşmesi bulunan Sanches'in Transfermarkt'teki güncel piyasa değeri 25 milyon euro... Kariyeri boyunca çıktığı 254 karşılaşmada 17 gol attı, 20 de asist yaptı.