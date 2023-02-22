Aslan ısrarlı

Kadrosuna genç ve gelecek vadeden bir ismi katmak isteyen ve Arsen Zakharyan'dan olumlu yanıt alamayan Galatasaray'da yeni bir iddia gündeme geldi. Yunan basını sport24'te yer alan habere göre; Aslan, PAOK forması giyen Giannis Konstantelias'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre gelecek vadeden oyuncuyu transfer etmek isteyen sarı- kırmızılı kulübün 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtilirken, Yunan ekibinin bu teklifi az bulduğu ve geri çevirdiği kaydedildi. Konstantelias'ın menajeri de "Transferde ne olacağı bilinmez ama Giannis Konstantelias, Premier Lig'de oynamak istiyor? dediği iddia edildi. Özellikle AEK maçında yaptığı müthiş asistle kalitesini gösteren yıldız oyuncuyla Leeds United ve Manchester United'ın da ilgilendiği yazıldı. Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu ve fiyat artırarak Yunan ekibini anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı da gelen haberler arasında...

PAOK ile 2027 yılana kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki 10 numara, bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 6 asist yaptı.