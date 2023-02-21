Yusuf ayrılıyor

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in kiralanması gündemde... Genç futbolcunun, ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak teknik heyetin forma giyebilmesi için kiralanmasını istediği ifade edildi. Yusuf ikna olması halinde sezonun ikinci yarısında Eyüpspor'un formasını giyecek. Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan genç yıldız, TFF talimatlarına göre alt ligde bir takıma gidebilecek.
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in kiralanması gündemde... Genç futbolcunun, ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak teknik heyetin forma giyebilmesi için kiralanmasını istediği ifade edildi. Yusuf ikna olması halinde sezonun ikinci yarısında Eyüpspor'un formasını giyecek. Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan genç yıldız, TFF talimatlarına göre alt ligde bir takıma gidebilecek.