Özgün Baran Aksaka Manisa'ya gitti

Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar Manisa'ya kiraladı. Bu sezon Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta A takımın formasını son dakikalarda bulan 20 yaşındaki futbolcunun, tecrübe kazanması için kiralık verildiği ifade edildi.
Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar Manisa'ya kiraladı. Bu sezon Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta A takımın formasını son dakikalarda bulan 20 yaşındaki futbolcunun, tecrübe kazanması için kiralık verildiği ifade edildi.