Josef de Souza: Galatasaray avantajlı

Beşiktaş'ın başarılı ismi Josef de Souza, Çin kulübü Guoan'ın yolunu tuttu. İstanbul'dan ayrılırken son röportajını A Spor'a veren Brezilyalı yıldız, ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. De Souza, "Galatasaray, bu sezon çok iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe de öyle. Maalesef bizim için işler yolunda gitmedi. Bazı problemler yaşadık. Bence G.Saray ve F.Bahçe sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. 6 puan öndeler ve her maçı çok iyi oynuyorlar" dedi
Beşiktaş'ın başarılı ismi Josef de Souza, Çin kulübü Guoan'ın yolunu tuttu. İstanbul'dan ayrılırken son röportajını A Spor'a veren Brezilyalı yıldız, ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. De Souza, "Galatasaray, bu sezon çok iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe de öyle. Maalesef bizim için işler yolunda gitmedi. Bazı problemler yaşadık. Bence G.Saray ve F.Bahçe sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. 6 puan öndeler ve her maçı çok iyi oynuyorlar" dedi