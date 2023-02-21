Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Galatasaray, her iki transfer döneminde de yaptığı harcamalarla 3 rakibinin toplamından daha fazla eksiye düştü.
Yaz transfer döneminde Icardi, Mertens, Oliveira, Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan ve Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transferinde de İtalyan yıldız Zaniolo ile Milli oyuncu Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.
Kasasından 31 milyon 540 bin euro bonservis ve kiralama bedeli çıkaran sarı-kırmızılılar, cebine ise satış ile kiralama bedeli olarak 13 milyon euro koydu.