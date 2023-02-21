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Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Galatasaray yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.. Devre arasında Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu dönemde henüz bir satış yapmadı. Transfer bedelleri toplandığında Cimbom'un diğer rakiplerine göre yaptığı harcama dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 09:55
Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Galatasaray, her iki transfer döneminde de yaptığı harcamalarla 3 rakibinin toplamından daha fazla eksiye düştü.

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Yaz transfer döneminde Icardi, Mertens, Oliveira, Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan ve Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transferinde de İtalyan yıldız Zaniolo ile Milli oyuncu Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Kasasından 31 milyon 540 bin euro bonservis ve kiralama bedeli çıkaran sarı-kırmızılılar, cebine ise satış ile kiralama bedeli olarak 13 milyon euro koydu.

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Cimbom, devre arasında ise henüz satış yapamadı ve toplamda 15 milyon 400 bin euroluk harcama gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Galatasaray, bu transfer ödemeleriyle birlikte toplamda 46 milyon 940 bin euro kasasından para çıkardı.

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Akşam'ın haberine göre; Sezon başındaki gelir düşüldüğünde ise sarı-kırmızılılar, 33 milyon 940 bin euro ekside...

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Galatasaray'ın ardından ligde en fazla harcama yapan kulüp ise Fenerbahçe oldu...

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Yaz transfer dönemi ve devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kasasından tam 43 milyon 760 bin euro para çıktı. Ancak Güney Koreli stoper Kim Min-jae başta olmak üzere yapılan satışlarda Fenerbahçe, 30 milyon 50 bin euro gelir elde etti.

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Her iki transfer dönemi toplandığında Fenerbahçe de 13 milyon 710 bin euro ekside...

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Süper Lig'in bir diğer devi Beşiktaş da ezeli rakipleri gibi... Şu ana kadar 10 milyon euroluk satış gerçekleştiren siyah-beyazlılar, transfere ise 25 milyon 550 bin euro harcadı. Yani Kartal da 15 milyon 550 bin euro ekside bulunuyor.

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Son şampiyon Trabzonspor ise; üç büyük rakibi gibi değil. 19 milyon 300 bin euroluk transfer harcaması yapan Fırtına, 19 milyon 313 bin euroluk da gelir elde etti ve dört büyükler arasında artıdaki tek kulüp oldu.

Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Ezeli rakiplerin gelir gider harcamasına bakıldığında ise Galatasaray, üç büyük rakibinin toplamından daha fazla eksiye düşmüş durumda.

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