Galatasaray'dan transfere dev rakam! 47 milyon euro...

Süper Lig'in bir diğer devi Beşiktaş da ezeli rakipleri gibi... Şu ana kadar 10 milyon euroluk satış gerçekleştiren siyah-beyazlılar, transfere ise 25 milyon 550 bin euro harcadı. Yani Kartal da 15 milyon 550 bin euro ekside bulunuyor.