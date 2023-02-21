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Di Maria Juve için önemli

Di Maria, G.Saray'la anılmaya devam ederken İtalyan basını, 35 yaşına gelmesine karşın Arjantinli yıldızın halen takımı için faydalı olduğunun altını çizdi. La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan makalede, "Di Maria bu sezon çok önemliydi. Arjantinli sahadayken, Juve daha iyi skor ortalamasına ve daha yüksek galibiyet yüzdesine sahipti" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Di Maria Juve için önemli
Di Maria, G.Saray'la anılmaya devam ederken İtalyan basını, 35 yaşına gelmesine karşın Arjantinli yıldızın halen takımı için faydalı olduğunun altını çizdi. La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan makalede, "Di Maria bu sezon çok önemliydi. Arjantinli sahadayken, Juve daha iyi skor ortalamasına ve daha yüksek galibiyet yüzdesine sahipti" denildi.
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