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Berkan ve Emre'den forma

Galatasaray'ın başarılı ismi Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, formalarını depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Berkan Kutlu'nun milli takım formasını, Emre Taşdemir'in ise gol sevinci yaşadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçında giydiği formayı açık artırma ile satılması amacıyla kulübe bağışladığı belirtildi. Müzayede için bağışlar artarak devam ederken yapılacak açık artırmadan depremzedelere gönderilmek üzere önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Berkan ve Emre'den forma
Galatasaray'ın başarılı ismi Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, formalarını depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Berkan Kutlu'nun milli takım formasını, Emre Taşdemir'in ise gol sevinci yaşadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçında giydiği formayı açık artırma ile satılması amacıyla kulübe bağışladığı belirtildi. Müzayede için bağışlar artarak devam ederken yapılacak açık artırmadan depremzedelere gönderilmek üzere önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
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