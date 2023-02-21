Mauroİcardi'yle bir küs bir barışık bir şekilde ilişkilerini sürdüren Wanda Nara, Arjantin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arjantin'de salı günü yayınlanacak bir programda konuklardan biri olan Nara'nın, fragmanda İcardi ile ilgili sözlerine yer verildi. Wanda Nara, Mauro İcardi için, "O benim kocam. Birlikteyiz, her zaman aile olduk. Neredeyse 10 yıldır evliyiz, bu benim için bir şans ama onun için bilmiyorum. Umarım bu durum hep devam eder" dedi ve Arjantinli oyuncuya yeniden kapıları açtı. 2014 yılında evlenen Mauro İcardi ve Wanda Nara çiftinin 2 çocuğu bulunuyor.