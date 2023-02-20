GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ses getiren bir transfere imza attı.
Cimbom, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.
4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak.
Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.
İtalyan basını ise yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı.
G.Saray'ın yeni transferi Zaniolo daha sahaya çıkmadan sezon sonu için transferi konuşulmaya başlandı.
Ocak transfer döneminin son günlerine kadar Milan'ı beklediği için teşekkür etti.
SÖZLEŞTİLER
İkili, Milan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip ödememeyi ciddi olarak değerlendireceği Haziran ayında bir araya gelmeyi kararlaştırdı.
Bu durum, Nicolo Zaniolo'nun Türkiye'deki performansına bağlı.
Bu yüzden Milan'ın kapıya gelmesini bekleniyor.
Zaniolo'nun da Süper Lig'de niteliklerini kanıtlaması gerekecek.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu.
190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur.
Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı.
5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu.
Piyasa değeri ise 30 milyon euro.