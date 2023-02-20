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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Transferde yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray son bombayı Nicolo Zaniolo'da patlattı. Sarı kırmızılıların çiçeği burnunda yıldızını için Milan harekete geçti. İşte haberin detayları... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

İtalyan basını ise yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

G.Saray'ın yeni transferi Zaniolo daha sahaya çıkmadan sezon sonu için transferi konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Milan yöneticisi Maldini, Türkiye'ye gitmeden önce Zaniolo ile bir görüşme yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Ocak transfer döneminin son günlerine kadar Milan'ı beklediği için teşekkür etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

SÖZLEŞTİLER

İkili, Milan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip ödememeyi ciddi olarak değerlendireceği Haziran ayında bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Bu durum, Nicolo Zaniolo'nun Türkiye'deki performansına bağlı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Bu yüzden Milan'ın kapıya gelmesini bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Zaniolo'nun da Süper Lig'de niteliklerini kanıtlaması gerekecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Milan'dan sürpriz Zaniolo sürprizi!

Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı.

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