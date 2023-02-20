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TRANSFER HABERİ: Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin 5  Mart'a kadar uzatılmasının ardından Aslan, gözünü Belçikalı yıldıza dikti. İtalyan ekibi, takımda istenmeyen adam ilan edilen oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma önerdi. | GS TRANSFER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Teknik direktör Simone Inzaghi her ne kadar Romelu Lukaku'yu savunmaya çalışsa da Belçikalı oyuncu, İnter'de istenmeyen adam haline geldi.

Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Başta takımın en önemli oyuncusu olan Barella'nın tepki gösterdiği Lukaku için İnter ne yapacağını şaşırmış durumda...

Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Kiraladığı Chelsea'ye geri gönderemiyor.

Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Bu yüzden Galatasaray'a teklif edildiği belirtiliyor.

Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Ancak bu konuda da Galatasaray'dan da herhangi bir cevap çıkmadığı öğrenildi.

Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Eğer Galatasaray da istemezse Inzaghi'nin Lukaku ile ne yapacağı İtalya'da ciddi bir şekilde tartışılıyor.

Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Inter ile 2020-21 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra 115 milyon euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu.

Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Ancak Premier Lig'de aradığını bulamadı ve yeniden Serie A'ya döndü.

Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Lukaku bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıktı.

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