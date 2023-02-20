TRANSFER HABERİ: Inter Lukaku için Galatasaray'ı bekliyor!

Teknik direktör Simone Inzaghi her ne kadar Romelu Lukaku'yu savunmaya çalışsa da Belçikalı oyuncu, İnter'de istenmeyen adam haline geldi.
Teknik direktör Simone Inzaghi her ne kadar Romelu Lukaku'yu savunmaya çalışsa da Belçikalı oyuncu, İnter'de istenmeyen adam haline geldi.
Başta takımın en önemli oyuncusu olan Barella'nın tepki gösterdiği Lukaku için İnter ne yapacağını şaşırmış durumda...
Kiraladığı Chelsea'ye geri gönderemiyor.
Bu yüzden Galatasaray'a teklif edildiği belirtiliyor.
Ancak bu konuda da Galatasaray'dan da herhangi bir cevap çıkmadığı öğrenildi.
Eğer Galatasaray da istemezse Inzaghi'nin Lukaku ile ne yapacağı İtalya'da ciddi bir şekilde tartışılıyor.
Inter ile 2020-21 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra 115 milyon euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu.
Ancak Premier Lig'de aradığını bulamadı ve yeniden Serie A'ya döndü.
Lukaku bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıktı.
Bu maçların 7'sine 11'de başlayan Lukaku, 3 gol atıp 1 asist yaptı.