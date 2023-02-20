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Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir'den anlamlı hareket

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı futbolcu, Emre Taşdemir, Fatih Karagümrük'e gol attığı maçta giydiği formayı açık artırmayla satılması için sarı-kırmızılı kulübe bağışladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:03
Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir'den anlamlı hareket

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Emre Taşdemir, Fatih Karagümrük maçında gol attığı maçta giydiği ve tüm takımın imzası bulunan formayı, sarı-kırmızılıların depremzedelere yardım etmek için düzenlediği müzayedede açık artırmayla satılması için kulübe bağışladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Emre Taşdemir, galibiyet serimizin başlangıcı olan V. F. Karagümrük maçında gol attığı formayı müzayedemizde açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı." ifadelerine yer verildi.

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