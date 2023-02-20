Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir'den anlamlı hareket

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Emre Taşdemir, Fatih Karagümrük maçında gol attığı maçta giydiği ve tüm takımın imzası bulunan formayı, sarı-kırmızılıların depremzedelere yardım etmek için düzenlediği müzayedede açık artırmayla satılması için kulübe bağışladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Emre Taşdemir, galibiyet serimizin başlangıcı olan V. F. Karagümrük maçında gol attığı formayı müzayedemizde açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı." ifadelerine yer verildi.
Futbolcumuz Emre Taşdemir, galibiyet serimizin başlangıcı olan V. F. Karagümrük maçında gol attığı formayı müzayedemizde açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı. pic.twitter.com/Ue6uisHj3E— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 20, 2023