Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir'den anlamlı hareket

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Emre Taşdemir, Fatih Karagümrük maçında gol attığı maçta giydiği ve tüm takımın imzası bulunan formayı, sarı-kırmızılıların depremzedelere yardım etmek için düzenlediği müzayedede açık artırmayla satılması için kulübe bağışladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Emre Taşdemir, galibiyet serimizin başlangıcı olan V. F. Karagümrük maçında gol attığı formayı müzayedemizde açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı." ifadelerine yer verildi.