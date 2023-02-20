Galatasaray'da Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera'nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu.
Galatasaray'da Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera'nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu.
Gelen son haberlere göre Uruguaylı file bekçisi, 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.
Böylelikle tecrübeli kaleci sakatlık sürecini hiçbir lig maçı kaçırmadan atlatmış olacak.