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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Yaptığı transferlerle şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılarda Fernando Muslera endişesi yaşanıyor. Trabzonspor maçında sahayı sedye ile terkeden Muslera'dan haber var. İşte detaylar... | GS HABER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:52
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera'nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu.


Galatasaray'da Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Gelen son haberlere göre Uruguaylı file bekçisi, 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Böylelikle tecrübeli kaleci sakatlık sürecini hiçbir lig maçı kaçırmadan atlatmış olacak.

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